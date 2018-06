Morgen startet Fußball-WM im ORF mit Russland – Saudi-Arabien

220 Stunden ORF-eins-Berichterstattung beginnt am 14. Juni um 15.30 Uhr, danach Cordoba-Abend

Wien (OTS) - Jetzt geht’s los! WM-Sender ORF eins startet am Donnerstag, dem 14. Juni 2018, um 15.30 Uhr seine insgesamt 220-stündige Live-Berichterstattung. Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich melden sich dann erstmals aus dem ORF-WM-Studio, ehe um 16.30 Uhr Kommentator Oliver Polzer mit der Eröffnungsfeier (Infos unter presse.ORF.at) aus Moskau übernimmt. Der WM-Ball rollt erstmals um 17.00 Uhr, wenn Gastgeber Russland auf Saudi-Arabien trifft. Das neue ORF-Experten-Duo Marcel Koller / Thomas Janeschitz feiert sein WM-Debüt übrigens am 16. Juni.

Cordoba-Abend ab 19.05 Uhr in ORF eins

Ab 19.05 Uhr wartet ein ganz besonderer Fußballabend auf die Fußballfans: Zunächst stehen die Highlights des Triumphs von Cordoba 1978 mit dem originalen Radiokommentar von Edi Finger sen. auf dem Programm. Herbert Prohaska und Roman Mählich analysieren danach mit Hilfe der heute zur Verfügung stehenden Analysetools das legendäre WM-Spiel.

Um 20.15 Uhr folgt mit der ORF-Doku „Immer wieder Cordoba?“ von Sports-Media-Austria-Journalistenpreisträger Martin Unger eine ganz besondere Annäherung an das Phänomen Cordoba. Unger zeichnet nach, was damals in Cordoba passiert ist und hat auch die WM-Stätten von damals besucht. Protagonisten von damals geben Anekdoten zum Besten, und Hans Krankl erklärt Schülern von heute in deren Klasse, was Cordoba war und ist. Es kommen aber auch (junge) Fans zu Wort, die etwa beim 2:1-Sieg in Klagenfurt mit Cordoba-T-Shirts im Stadion waren.

Der „WM-Club“ feiert dann um 21.20 Uhr seine Premiere mit einer Spezialausgabe zu Cordoba. Die Gastgeber Kristina Inhof und Christian Diendorfer begrüßen dabei zwei höchst eloquente Vertreter der beiden Länder: Kabarettist und Fußballfan Florian Scheuba und die deutsche Sportreporter-Legende Marcel Reif, der als Fußball-Kommentator sogar den Grimme-Preis erhalten hat.

Nach „Das Objekt der Begierde“, einer FIFA-Doku über die Geschichte des WM-Pokals, um 22.35 Uhr, findet der Cordoba-Schwerpunkt um 0.00 Uhr mit dem ungeschnittenen 3:2-Sieg Österreichs und dem originalen TV-Kommentar von Robert Seeger seinen Abschluss.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at