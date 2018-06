MillionCoin führt neuen Bot zur Automatisierung von Transaktionen in Kryptowährung ein

Kattowitz, Polen (ots/PRNewswire) - MillionCoin, eine Dienstleistungsplattform für Kryptowährungen, die den hohen Kosten und der generell komplizierten Handhabung bei der Nutzung von digitalen Token entgegenwirkt, hat einen neuen Bot für die Automatisierung eingeführt. Der AT.Systems genannte Bot kann den Erwerb von Kryptowährungen automatisieren und gleichzeitig den Benutzern Ressourcen in Echtzeit zur Verfügung stellen, die ihnen dabei helfen, diese Währungen auszugeben oder anderweitig davon zu profitieren. Ausgerüstet mit diesem Bot kann MillionCoin sein Ziel vorantreiben, Transaktionen in Kryptowährung zu einer komfortablen, praktischen und profitablen Erfahrung zu machen.

MillionCoin wurde ins Leben gerufen, um die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die dem Ankauf, dem Handel mit und der Nutzung von Kryptowährungen im Wege stehen. Dazu gehören vor allem Preisinstabilität, hohe Transaktionsgebühren und die Unsicherheit über die Entwicklung des relativen Werts der verschiedenen Krypto- und Fiatgelder. MillionCoin löst dieses Problem durch Automatisierung der Kauf-, Handels- und Nutzungsprozesse von Kryptowährung. Die Benutzer können somit mit Kryptogeld einkaufen gehen oder in Kryptowährungen investieren, ohne Zeit zu verlieren oder den Wert ihrer Token falsch einzuschätzen.

Der Automated Trading Systems bzw. AT.Systems Bot ist entscheidend für diesen Verbesserungsschritt im Kryptogeld-Bereich. AT.Systems kann automatisiert Kryptowährungen handeln, ihren genauen Wert bestimmen und das bestmögliche Angebot für die Eigentümer einholen. In Kombination mit anderen Tools, die den Einkaufsprozess verbessern, ist es nun unkompliziert und bequem, mit Kryptowährungen einzukaufen oder in Kryptowährungen zu investieren, so dass die Verbraucher diese digitalen Gelder in ihr tägliches Leben integrieren können.

MillionCoins Mission

Das Hauptziel von MillionCoin ist es, Kryptowährungen zu einem praktischen Tauschmittel zu machen. Gegenwärtig haben die Leute Schwierigkeiten, an digitale Münzen für ihre Einkäufe zu kommen. Die meisten Anwender kaufen Kryptowährungen an Krypto-Börsen, die allerdings keine Preisstabilität gewähren. Dies erschwert den Verbrauchern, den passenden Betrag zu einem fairen Preis für eine bestimmte Transaktion zu kaufen. Da die Verbraucher außerdem hohe Gebühren zahlen müssen, um an die Kryptowährung zu kommen, was die Kosten für die praktische Nutzung zum Einkaufen weiter hochtreibt, ist es für die meisten Leute weder erschwinglich noch praktikabel, mit digitalen Token einzukaufen.

MillionCoin eliminiert das Problem durch die Kombination von Kryptowährung, Buchhaltung, Legal Compliance und Marketing-Technologie auf einer einzigen Plattform, auf der die Verbraucher automatisch Kryptowährungen erwerben und im Anschluss damit einkaufen gehen können, und all dies ohne Transaktionsgebühren. Die Plattform bietet auch rechtliche und buchhalterische Unterstützung, so dass die Benutzer den Überblick über ihre Assets behalten und rechtliche Schwierigkeiten vermeiden können. Auf diese Weise wird gleichzeitig eine Krypto-Börse etabliert, die die Teilnehmer nutzen können, um mit Hilfe von automatisierten Tools in diesen Markt zu investieren. Mit MillionCoin wird Kryptogeld zu einem erschwinglichen und bequemen Feature für Einkauf und Verkauf.

Die Vorteile von AT.Systems

Der AT.Systems Bot spielt eine Schlüsselrolle in MillionCoins Kryptowährungswirtschaft, dem One Million Shop. Diese automatisierte Anwendung kauft Kryptowährungen für die Anwender, so dass sie sich nicht mit externen Börsen beschäftigen müssen. Der Verbraucher kann umgehend genau die Art von Währung erhalten, die er für seine jeweiligen Einkäufe benötigt. AT.Systems kann des Weiteren Kryptowährungen profitorientiert handeln, so dass die Nutzer höhere Renditen für die von ihnen gekauften und verkauften Kryptogelder erzielen können. Egal ob Investor oder normaler Verbraucher - dieser Bot hat das Potenzial, das Anwendererlebnis sprunghaft zu verbessern.

Der AT.Systems Bot ist am 15. Mai 2018 live gegangen und erlaubt den Investoren und Verbrauchern, die das System nutzen, problemlos das Beste aus den modernen Kryptowährungen zu machen.

Rückfragen & Kontakt:

Mike Templeman

800-273-2113

mike @ foxtailmarketing.com