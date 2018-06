Zarits: Familienbonus Plus bringt bis zu 1.500 Euro

Ministerrat beschließt Familienbonus Plus und bringt damit größte steuerliche Entlastung aller Zeiten für Familien auf Schiene.

Wien (OTS) - ÖAAB-Generalsekretär Christoph Zarits zeigte sich erfreut über den heutigen Beschluss in der Ministerratssitzung: „Ab 2019 erhalten 950.000 Familien einen Steuerbonus von bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr. Damit ist ein erster Schritt in Richtung spürbare Entlastung erreicht. Über 1,6 Millionen Kinder werden davon profitieren.“

Der Familienbonus Plus vermindert direkt die zu zahlende Steuerlast und hat damit die 5-fache Wirkung des bisherigen Kinderfreibetrags. „Leistung muss sich lohnen. Mit dem Familienbonus Plus wird eine langjährige ÖAAB-Forderung umgesetzt. Wer arbeitet und damit auch zum Gemeinwohl beiträgt, hat in Zukunft wieder mehr im Geldbörserl. Der Familienbonus Plus ist eine ehrliche Steuerentlastung für Familien. Eine spürbare Anerkennung für die Leistung der Kindererziehung in der Gesellschaft“, betont Zarits.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB-Generalsekretariat

Mag. Nikola König-Weixelbraun

+43 (1) 40 141 356

presse @ oeaab.com

www.oeaab.com