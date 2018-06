33. Wiener Stadterneuerungspreis: Das sind die Sieger, auf die Wien baut

Beste Planung und Sanierung ausgezeichnet - Alte Bausubstanz zukunftsfit gemacht - Der Sieger: Das nach Gasexplosion sanierte Haus Mariahilferstraße 182

Wien (OTS) - „Unseren Baumeistern ist es zu verdanken, dass die Wohn- und damit die Lebensqualität in Wien kontinuierlich steigen. Von ihren Leistungen, Konzepten und der nachhaltigen Umsetzung profitieren wir alle“, hielt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, anlässlich der Verleihung des 33. Wiener Stadterneuerungspreises fest. Im Gegensatz zu vielen anderen internationalen Metropolen werde in Wien darauf geachtet, durch entsprechende Baumaßnahmen auch die Attraktivität strukturschwächerer Gebiete anzuheben. „So entstehen beliebte Wohnviertel mit moderner Infrastruktur, Grün- und Freiflächen. Die Folge daraus: Geschäftsleute, Handwerker und Gewerbetreibende siedeln sich als Nahversorger an, die lokale Wirtschaft wird angekurbelt und ganze Stadtteile erfahren eine Aufwertung“, verweist Ruck auf die Leistungen der Baubranche als wichtiger Impulsgeber für Stadtentwicklung und Wirtschaftsmotor.

Um das Thema Sanierung von historischer Bausubstanz ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen, wurde vor 33 Jahren der Stadterneuerungspreis an Bauausführende, Planer und Bauherren für vorbildliche Stadterneuerungsprojekte ins Leben gerufen. Rainer Pawlick, Innungsmeister der Wiener Baubranche, betont den Stellenwert dieser Auszeichnung: „Wien besitzt eine Vielfalt an Wohnbauten, die Potential haben, auch noch in den nächsten 100 Jahren ihre Aufgabe - den Menschen eine lebenswerte Unterkunft zu bieten - zu erfüllen. Voraussetzung dafür ist eine fachmännische Sanierung und Profis, die diese auch perfekt durchführen. Dank unserer Baumeister und deren Partnergewerbebetrieben sowie hervorragender Planerleistungen hat sich das Stadtbild von Wien in den letzten 30 Jahren erheblich verbessert. Dafür vergibt die Wiener Bauinnung jährlich den begehrten Stadterneuerungspreis.“

Die Sieger: Haus Mariahilferstraße 182 macht auf Platz 1 Schlagzeilen

Aus 21 Einreichungen wurden 3 Gewinner-Projekte prämiert. Der Sieger, das Objekt Mariahilferstraße 182 - ein aus der Gründerzeit stammendes Gebäude, wurde im April 2014 durch eine Gasexplosion teilweise zerstört und in seinem statischen Gefüge wesentlich erschüttert. Die Jury würdigt den Entschluss der privaten Eigentümer, das Haus zu sanieren und keinen Neubau zu errichten. Die Vorteile für die Umwelt, für das Stadtbild, aber auch für die Bewohner standen im Vordergrund.

Dem eingespielten Team von Architekturbüro Trimmel Wall Architekten ZTGmbH und der Baufirma Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. gelang hier eine äußerst ambitionierte Revitalisierung. Mit vielen innovativen Maßnahmen wurde der Neubaustandard erreicht, gleichzeitig aber die Ästhetik und der Charme des Althauses erhalten.

Platz 2 erzielte das Objekt „Auerspergstraße 4/Doblhoffgasse 9“ ausgeführt von Firma Obenauf Generalunternehmung GmbH nach Plänen des Büros Timo Huber + Partner Architekten ZT GmbH. Mit dieser Sanierung wurde ein sehr schlüssiges gesamtheitliches Konzept eines Wohn- und Bürogebäudes umgesetzt durch eine Aufwertung der Bestandseinheiten und zusätzlicher hochwertiger Nutzflächen im Zubau.

An dritter Stelle lag die Einreichung der „Schule im Park“ auf der Währinger Straße. Verantwortlich für die Planung zeichnet Architekt Johannes Daniel Michel, Generalplaner GmbH & Co KG., und für deren Umsetzung die alteingesessene Baufirma Dipl. Ing. Wilhelm Sedlak Gesellschaft m.b.H. Die Sanierung und Erweiterung der „Schule im Park“ wird als Leuchtturmprojekt innerhalb des Schulsanierungspaketes der Stadt Wien bezeichnet.

Alle Einreichungen und weitere Informationen finden Sie unter www.stadterneuerungspreis.wien.

