Wien-Meidling: Sicherstellung von Suchtmittel und Bargeld

Wien (OTS) - Beamte der Bereitschaftseinheit wollten am 12. Juni 2018 gegen 12.45 Uhr im Bereich der U-Bahnstation U6 Jägerstraße zwei Personen, die sich verdächtig verhielten, kontrollieren. Bei Annäherung an einen 19-Jährigen bemerkten die Beamten, dass der junge Mann begann, offensichtliche Schluckbewegungen durchzuführen. Da sich die Menge der Kugeln zum Verschlucken zu groß war, spuckte der 19-Jährige einen Teil in Richtung der Gleise der U-Bahnstation. Nach der rechtzeitigen Anhaltung der einfahrenden U-Bahn konnten auf den Gleisen insgesamt 27 Kugeln (vermutlich Kokain) sichergestellt werden. Aufgrund des Umstandes, dass der Mann heftige Schluckbewegungen durchführte, wurde er zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurde festgestellt, dass er eine größere Menge an Suchmittelkugeln verschluckt hatte. Der 19-Jährige wurde in eine „Schluckerzelle“ gebracht. Bei einer Befragung gab er an, regelmäßig mit Suchtmittel zu handeln und sich dadurch beträchtliche Einnahmen zu verschaffen.

