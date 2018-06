Wien-Josefstadt: Einbruch in Juweliergeschäft

Wien (OTS) - Am 12. Juni 2018 ist es gegen 03.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft gekommen. Unbekannte Täter sind über die Eingangstüre in das Geschäft gelangt und haben aus den Vitrinen diverse Schmuckstücke in einem Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

