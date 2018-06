BurgenländerInnen mögen „ihre“ Windräder

Positive Einstellung: aktuelle Umfrage zur Akzeptanz von Windparks im Burgenland

St. Pölten (OTS) - Nach einer aktuellen repräsentativen Umfrage befürworten 83% der burgenländischen Bevölkerung den weiteren Ausbau der Windkraft. Jene Menschen die direkt bei Windrädern wohnen sehen mit 56% Vorteile für ihre Region. „Mit seiner hohen Windkraftleistung erzeugt das Burgenland 30% mehr Strom, als in Summe in diesem Bundesland verbraucht wird, und kann große Verbrauchszentren wie Wien mit sauberem Strom versorgen“, freut sich Landesrätin Astrid Eisenkopf. „Wie die aktuelle Umfrage zeigt, ist Windenergie die Energieform welche die Bevölkerung am meisten befürwortet,“ so Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. Die aktuelle Umfrage wurde erst kürzlich vom Institut für statistische Analysen Jaksch & Partner im Auftrag der IG Windkraft fertiggestellt. „Diese Umfrage zeigt, dass die positive Einstellung der Windkraft gegenüber sehr hoch ist und die positive Wirkung der Windkraftnutzung von der Bevölkerung wahrgenommen wird“, freut sich Moidl.

Im Burgenland steht rund ein Drittel der österreichischen Windräder. Die Bevölkerung lebt schon seit 20 Jahren mit Windrädern. „Dies hat der Zustimmung zur Windenergie aber keinen Abbruch getan“, freut sich Landesrätin Eisenkopf und ergänzt: „Mit 83% steht die burgenländische Bevölkerung beinahe geschlossen hinter dem Windkraftausbau im Burgenland.“ Damit ist die Windkraft neben der Sonnenkraft auch jene Energieform, die die Bevölkerung am meisten befürwortet. Rund 60% der Bevölkerung erwarten durch einen weiteren Ausbau der Windkraft keine Auswirkung auf ihre persönliche Lebensqualität. Rund 30% sehen dadurch sogar eine weitere Verbesserung ihrer Lebensqualität. Als besonders positiv wird genannt, dass mit Windkraft sauberer Strom in der Region erzeugt wird, der keine Umweltbelastung mit sich bringt und dass mehr heimischer Windstrom den Import von Kohle- und Atomstrom obsolet macht. Die ausführlichen Umfrageergebnisse finden Sie in der Pressemappe.



„Tag des Windes“ am 15. Juni

Seit 2006 feiert Österreich jedes Jahr um den 15. Juni den weltweiten „Tag des Windes“. Bei vielen Windfesten bieten Veranstalter die Möglichkeit, Windparks zu besuchen, Windräder aus nächster Nähe zu erleben und alles zu erfahren, was man schon immer über die Windkraft wissen wollten. www.tagdeswindes.at

