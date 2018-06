ARBÖ: Runde um den Wiener Ring sorgt für Sperre oder Regenbogenparade 2018 am Samstag

Wien (OTS) - Der kommende Samstag, 16.06. hat in Wien einiges für die Augen und Ohren zu bieten. Bereits zum 23. Mal findet die „Regenbogenparade“ am Ring und am Franz-Josefs-Kai statt. Das sorgt laut ARBÖ für eine stundenlange Sperre der beiden wichtigen innerstädtischen Verbindungen.

Gegen 13 Uhr sammeln sich die Teilnehmer und die mitfahrenden Veranstaltungstrucks am Ring zwischen Rathaus und Börseplatz. Ab ca. 14 Uhr ziehen die rund 100.000 zum Teil skurril gekleideten Teilnehmer traditionell gegen die Fahrtrichtung über den Ring und Franz-Josefs-Kai zurück zum Rathausplatz. Im Zuge der Demonstration für eine „diskriminierungsfreie Gesellschaft in Österreich und der ganzen Welt“ wird sowohl die Ringstraße als auch der Franz-Josefs-Kai gesperrt. Gegen 19:30 Uhr werden die Trucks und die Demonstranten die Fahrbahn verlassen und sich auf den Rathausplatz begeben. Damit wird auch der Ring wieder passierbar sein. Am Rathausplatz wird noch bis 23 Uhr weiter „demonstriert“ beziehungsweise gefeiert.

Von den Sperren des Rings und des Franz-Josefs-Kais sind natürlich auch die Wiener Linien betroffen. Die Straßenbahnlinien 1, 71 und D werden ab ca. 10:30 Uhr kurzgeführt beziehungsweise umgeleitet. Die Straßenbahnlinien 2, 31 und die Autobuslinien 3A und 74A werden ab ca. 14 Uhr kurzgeführt. Die Vienna Ringtram fährt den ganzen Samstag nicht.

„Autofahrer können lokal über die ehemalige 2-er-Linie und Obere und Untere Donaustraße ausweichen. Großräumiger Ausweichen geht über den Gürtel oder den Handelskai. Staus vor allem auf der 2-er-Linie scheinen trotz Samstag-Vormittag auch durch die Anreise von Schaulustigen sehr wahrscheinlich. Daher schließen wir uns der Empfehlung der Polizei Wien an, als Autofahrer die Innenstadt ab dem frühen Nachmittag zu meiden. Öffis-Fahrer sollten möglichst auf die U-Bahn umseitigen“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunkation & Medien

Thomas Haider

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at