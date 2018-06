Die Radio NÖ Live-Konzerte 2018: Auftakt am Samstag, 16. Juni mit Earth, Wind & Fire

Weitere Konzerte mit Suzi Quatro und Viktor Gernot & Richard Oesterreicher Big Band

St. Pölten (OTS) - Auch heuer präsentiert Radio Niederösterreich wieder einige Höhepunkte der open-air-Konzertsaison:

*Am Samstag, 16. Juni ist Al Mc Kay’s Earth, Wind & Fire Experience mit allen Hits zu Gast in Purkersdorf – von „September“ und „Fantasy“ bis „Boogie Wonderland“.

*Am Samstag, 28. Juli überträgt Radio NÖ live von der Donaubühne Tulln den Auftritt von Viktor Gernot mit der Richard Oesterreicher Big Band. Motto des Konzerts: „My Big Band Dreams“.

*Am Samstag, 25. August schließlich wird Suzi Quatro, die Pop- und Rock-Ikone der 1970er-Jahre, beim Purkersdorfer open-air –Sommer ihre großen Hits von „Can the Can“ bis „Stumblin´ In“ bis „She´s in Love with You“.

Die Konzert-Übertragungen beginnen jeweils um 20.04 Uhr, dazu wird es an den Veranstaltungstagen im Vorfeld auch Reportagen und Interviews auf Radio NÖ geben.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at