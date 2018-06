EINLADUNG PRESSEKONFERENZ: AIT und UAR gehen mit PROFACTOR gemeinsame Wege

Dienstag, 19. Juni 2018, um 11:30 Uhr im Technology & Innovation Center - TIC Steyr, 4407 Steyr-Gleink, Im Stadtgut A1

Wien (OTS) - Das AIT Austrian Institute of Technology, das Land Oberösterreich und Upper Austrian Research (UAR) laden Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz „AIT und UAR gehen mit PROFACTOR gemeinsame Wege“ ein.

Datum: Dienstag, 19. Juni 2018, um 11:30 Uhr

Ort: Technology & Innovation Center - TIC Steyr, 4407 Steyr-Gleink, Im Stadtgut A1

Am Podium:

Dr. Hannes Androsch, Präsident des Aufsichtsrates des AIT Austrian Institute of Technology

Dr. Michael Strugl, Landeshauptmann-Stv., OÖ. Wirtschafts- und Forschungsreferent

Weitere Gesprächspartner:

DI Dr. Wilfried Enzenhofer, Geschäftsführer Upper Austrian Research, Aufsichtsrats-Vorsitzender PROFACTOR

Dr. Christoph Breitschopf, CEO PROFACTOR

DI Anton Plimon, Managing Director AIT Austrian Institute of Technology

Anschließend erfolgt eine Besichtigung der Forschungslabors von PROFACTOR.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Um die organisatorische Abwicklung zu erleichtern, bitten wir Sie um kurze Bestätigung Ihrer Teilnahme an presse @ ait.ac.at

APA-OTS-Fotoservice fotografiert und stellt die Fotos im Anschluss an die Pressekonferenz zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. VertreterInnen der elektronischen Medien haben die Möglichkeit, die Tonspur direkt am Mischpult abzunehmen.

Bild(er) finden Sie nach Ende der Veranstaltung im AOM/Original Bild Service sowie im OTS Bildarchiv unter http://bild.ots.at, www.apa-fotoservice.at und www.picturedesk.com.

