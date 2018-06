Fraport-Verkehrszahlen im Mai 2018: Erneut starkes Wachstum

Frankfurt (ots) - Passagier-Zuwächse in Frankfurt und an allen internationalen Beteiligungen

Das Passagier-Wachstum setzt sich fort: Im Mai zählte der Flughafen Frankfurt rund 6,1 Millionen Fluggäste, ein Anstieg von 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Lage der Feier- und Brückentage, die frühen Pfingstferien in einigen Bundesländern sowie zusätzlich angebotene Kapazitäten im Europaverkehr begünstigten den Anstieg. Kumuliert über die Monate Januar bis Mai liegt der Zuwachs bei 8,9 Prozent.

Das Cargo-Aufkommen ging im Mai leicht um 1,1 Prozent auf 184.555 Tonnen zurück. Mit etwa 2,8 Millionen Tonnen stieg die Summe der Höchststartgewichte um 6,0 Prozent an. Die Zahl der Flugbewegungen erhöhte sich um 9,0 Prozent auf 45.708 Starts und Landungen.

Die Flughäfen des internationalen Portfolios entwickelten sich im Mai durchweg positiv. Ljubljana in Slowenien schloss den Monat mit einem Anstieg von 14,4 Prozent auf 167.257 Fluggäste. Die beiden brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre begrüßten insgesamt rund 1,1 Millionen Passagiere, ein Plus von 3,2 Prozent. Die 14 griechischen Regionalflughäfen erreichten gemeinsam einen Zuwachs von 21,0 Prozent auf 3,1 Millionen Passagiere. Die drei verkehrsstärksten griechischen Flughäfen im Portfolio waren Rhodos mit 632.152 Passagieren (plus 19,7 Prozent), Thessaloniki mit 609.120 Fluggästen (plus 16,8 Prozent) sowie Chania mit 374.089 Reisenden (plus 13,8 Prozent). Die peruanische Hauptstadt Lima zählte rund 1,9 Millionen Passagiere (plus 11,9 Prozent) und die beiden bulgarischen Airports Burgas und Varna verbuchten einen Anstieg von 39,3 Prozent auf 331.648 Passagiere. Antalya in der Türkei notierte etwa 3,5 Millionen Fluggäste (plus 36,3 Prozent) und die deutsche Beteiligung in Hannover legte um 5,6 Prozent auf 574.109 Passagiere zu. Der russische Flughafen in St. Petersburg schloss den Berichtsmonat mit einem Plus von 12,9 Prozent auf circa 1,6 Millionen Passagiere. Xi'an in China zählte etwa 3,8 Millionen Fluggäste, was einem Anstieg von 9,5 Prozent entsprach.

Weitere Informationen über die Fraport AG finden Sie hier: http://ots.de/Q5nhc

Rückfragen & Kontakt:

Fraport AG

Maria Linden

Unternehmenskommunikation

Media Relations

60547 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 690-70557

m.linden @ fraport.de

www.fraport.de