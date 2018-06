Hagelversicherung: Erneut Katastrophenalarm in der Landwirtschaft

1,7 Millionen Euro Gesamtschaden

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 12. Juni 2018): Seit mittlerweile rund 14 Tagen kommt die Landwirtschaft durch die andauernden Wetterextreme nicht zur Ruhe. So wurden auch heute am Nachmittag und Abend wieder weite Landstriche durch schwere Unwetter mit extremen Niederschlägen und stellenweise mit Hagel massiv geschädigt.

Heute besonders betroffen: das Mittelburgenland (Deutschkreutz), in Niederösterreich das Wechselgebiet und die Bucklige Welt, in der Steiermark das Mürztal und Salzburg (Sankt Johann im Pongau). Es herrschte in den betroffenen Gebieten regelrechte Weltuntergangsstimmung.

„In der Landwirtschaft beträgt der Gesamtschaden durch Hagel und Überschwemmung rund 1,7 Millionen Euro, davon alleine 1 Millionen Euro im Blaufränkischland Mittelburgenland. Betroffen sind neben Weinkulturen sämtliche Ackerkulturen und das Grünland“, so der Sprecher der Hagelversicherung, Dr. Mario Winkler.

Ein Überschwemmungsvideo ist unter www.hagel.at abrufbar.

