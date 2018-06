Porsche Versicherung startet ersten Telematiktarif

Kunden unter 24 Jahren sparen bis zu 20% ihrer Kaskoprämie beim Tarif SMART DRIVER PLUS.

Bereits über 300 Kunden haben sich in den ersten Tagen die App heruntergeladen Michael Quehenberger, Vorstand der Porsche Versicherung

Sind unsere Porsche Versicherungskunden sicher unterwegs bringt das für beide Seiten Vorteile“, so Michael Quehenberger und fügt hinzu: „Die SMART DRIVER App ist ein cleveres Tool, das auf spielerische Art und Weise das Fahrverhalten vor allem unserer Kunden mit weniger Fahrpraxis verbessern soll. Wir wollen jungen Fahrern die Möglichkeit geben Freiheit und Fahrspaß mit Sicherheit im Straßenverkehr zu kombinieren. Eine verantwortungsvolle Fahrweise soll schließlich belohnt werden. Michael Quehenberger, Vorstand der Porsche Versicherung

Salzburg (OTS) - Nach erfolgreichem SMART DRIVER-Pilotversuch im vergangenen Jahr, bringt die Porsche Versicherung das erste Versicherungsprodukt auf den Markt, das sich nach dem Fahrverhalten des Kunden richtet: Den Telematiktarif SMART DRIVER PLUS. Die Rückmeldungen sind sehr positiv: „ Bereits über 300 Kunden haben sich in den ersten Tagen die App heruntergeladen “, so Michael Quehenberger, Vorstand der Porsche Versicherung.

Wer unter 24 Jahre ist und vorausschauend Auto fährt, kann mit dem SMART DRIVER PLUS-Tarif der Porsche Versicherung bis zu 20% der Kaskoprämie sparen. Voraussetzung ist die Verwendung der SMART DRIVER App, die das Fahrverhalten mittels Sensoren im Smartphone auswertet.

Fahrverhalten per App messbar

Die SMART DRIVER App öffnet den Weg zum Telematiktarif. Während der Fahrt werden via GPS und Sensoren im Mobiltelefon Beschleunigung, Brems- und Kurvenverhalten sowie Geschwindigkeit gemessen. Daran lässt sich erkennen, wie rücksichtsvoll und sicher jemand fährt. Zusätzlich werden Straßenart und Tageszeit berücksichtigt. Die Kombination dieser Parameter ergibt die Punkteanzahl für das Fahrverhalten. Nach jeder Fahrt erhalten SMART DRIVER eine detaillierte Auswertung der absolvierten Streckenabschnitte. So können Fahrerinnen und Fahrer das eigene Potential zur schrittweisen Verbesserung der Fahrweise sofort erkennen.

Sicher fahren. Geld sparen.

Sicheres Fahren wird von der Porsche Versicherung belohnt. Je verantwortungsvoller man unterwegs ist, desto höher ist der Rabatt auf die Kaskoprämie – bis zu 20% für Porsche Versicherungskunden unter 24 Jahre. Mit SMART DRIVER kann man also nur gewinnen.

Aber nicht nur Kunden der Porsche Versicherung kommen in den Genuss von Vorteilen. Fahrerinnen und Fahrer aller Automarken können ihr Fahrverhalten mit der SMART DRIVER App genauer unter die Lupe nehmen und tolle Preise gewinnen. Von Hotel- über Dinner- bis zu Tankgutscheinen.

„Sind unsere Porsche Versicherungskunden sicher unterwegs bringt das für beide Seiten Vorteile“, so Michael Quehenberger und fügt hinzu: „Die SMART DRIVER App ist ein cleveres Tool, das auf spielerische Art und Weise das Fahrverhalten vor allem unserer Kunden mit weniger Fahrpraxis verbessern soll. Wir wollen jungen Fahrern die Möglichkeit geben Freiheit und Fahrspaß mit Sicherheit im Straßenverkehr zu kombinieren. Eine verantwortungsvolle Fahrweise soll schließlich belohnt werden.“

Sicheres Fahren, sichere Daten.

Die aufgezeichneten Daten werden verschlüsselt auf einem Server der Porsche Informatik GmbH abgelegt. Die Porsche Bank AG erhält diese Daten in Form von Punkteständen und allgemein auswertbaren Informationen zum Fahrverhalten. Es können keinerlei Rückschlüsse auf Einzelfahrten oder konkret gefahrene Strecken gezogen werden. Die Daten werden ausschließlich anonymisiert für statistische Zwecke von der Porsche Informatik GmbH, der Porsche Bank AG und der Porsche Versicherungs AG verwendet, und nicht an Dritte weitergegeben.

Das gilt sowohl für die App als auch für den Tarif unter 24 Jahre. Beim Tarif unter 24 Jahre wird auf Basis der Gesamtpunktezahl die monatliche Kaskoprämiengutschrift errechnet.

Mehr Informationen zur SMART DRIVER App für alle Autofahrer und dem neuen Versicherungstarif SMART DRIVER PLUS für junge Porsche Versicherungskunden erfahren Sie unter www.smartdriver.at.

So kommen Sie zur App

App-Store öffnen

SMART DRIVER App downloaden

App starten, Fahrten aufzeichnen und gewinnen

Rückfragen & Kontakt:

Rudolf Glass

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0662/4681-2668

E-Mail: rudolf.glass @ porsche.co.at

www.porschebank.at

www.porsche-medienservice.at