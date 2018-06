Haschahof in Wien-Favoriten ist gerettet

"bz vor Ort": Auftakt der Diskussionsrunde der Wiener Bezirkszeitung brachte erstmals eine Bestandsgarantie des historischen Ensembles

Wien (OTS) - Am Montag, 11. Juni 2018, startete die bz-Wiener Bezirkszeitung ein neues Format: „bz vor Ort“ ist eine Podiumsdiskussion direkt am Geschehen. Start war in Wien-Favoriten zum Thema „Zukunft des Haschahofs”. Hintergrund: Die Anrainer fürchteten um den ehemaligen Selbsternte-Hof und „das heimliche Wahrzeichen Rothneusiedls”, dessen Erhalt seit 2014 in der Schwebe ist.

Vor dem historischen Ziegelbau diskutierten nun auf Einladung der bz-Wiener Bezirkszeitung Nachbarn, Vertreter der Bürgerinitiative und des Bezirks gemeinsam über Erhalt und Weiterführung. Mit Erfolg: Im Zuge der Veranstaltung gab es vom stellvertretenden Bezirksvorsteher Josef Kaindl erstmals eine Bestandsgarantie für den Haschahof. Zum Online-Bericht samt Video: www.meinbezirk.at/2681606

Weitere Veranstaltungen des Formats „bz vor Ort” folgen in loser Reihenfolge.

Die bz-Wiener Bezirkszeitung, eine Marke der RMA, erscheint wöchentlich mit 23 Bezirksausgaben.

bz-Wiener Bezirkszeitung: www.meinbezirk.at/wien

Regionalmedien Austria AG: www.regionalmedien.at

