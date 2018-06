produktbeobachtung.com: Neues Informationsangebot der Consline AG (FOTO)

München (ots) - Auch nach dem Verkauf bleiben Unternehmen für ihre Produkte verantwortlich und müssen beobachten, wie sich die Eigenschaften des Produkts beim Kunden bewähren. Obwohl die sog. Produktbeobachtungspflicht durch das Internet, die zunehmende Komplexität der Produkte und Vorschriften sowie globale Produktions- und Vertriebsaktivitäten enorm an Bedeutung gewonnen hat, sind Informationen zum Thema Produktbeobachtung nur mühsam zu finden. Deshalb bietet die Consline AG mit www.produktbeobachtung.com ein neues, umfassendes Informationsangebot zu diesem Thema. Neben grundlegenden Definitionen und branchenspezifischen Online-Quellen werden Informationen zu weiterführenden Experten, Literatur und Veranstaltungen gegeben. Aktuelle Nachrichten rund um Produktbeobachtung, Produkthaftung und Produzentenhaftung runden das Angebot ab.

www.produktbeobachtung.com richtet sich an Führungskräfte aus Entwicklung, Qualitätssicherung und After Sales sowie an Produktsicherheitsbeauftragte und Sicherheitsexperten.

Dass Consline mit diesem Infoangebot einen Nerv trifft, zeigt sich nicht zuletzt in der Automobilindustrie. Im aktuellen Gelbband "Produktintegrität" des VDA (Verband der Automobilindustrie) wird das Thema unter dem Begriff Marktbeobachtung explizit angesprochen.

Die Consline AG (www.consline.com) ist Pionier auf dem Gebiet des vollständigen und präzisen Monitorings von Kundenmeinungen und Unternehmensinformationen im Internet: Seit 1999 unterstützt Consline Unternehmen bei der Verbesserung von Produkten, Services und Kampagnen sowie einer rechtlich belastbaren Produktbeobachtung. Das von Consline entwickelte CIMS (Consline Intelligence Management System) setzt auf eine einzigartige Kombination modernster Web-Technologie, Künstlicher Intelligenz, qualifizierter Mitarbeiter und internationaler Branchenkompetenz.

Rückfragen & Kontakt:

Dorothea Bräuer

Consline AG

Leonrodstr. 68

80636 München

Tel.: +49 89 3063650

Email: contact @ consline.com

Internet: www.consline.com