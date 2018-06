Fußball-WM: Bleiben Sie am Ball – mit dem bunten EINE Welt-Fußball aus fairer Produktion

Gemeinsam mit Jugend Eine Welt am Ball bleiben für eine gerechtere Welt!

Wien (OTS) - Fußball ist viel mehr als ein spannender Wettkampf und Tore schießen! Fußball lehrt Teamgeist, bringt Begeisterung und ermöglicht Erfolgserlebnisse. Darum wird er in vielen von Jugend Eine Welt geförderten Hilfsprojekten für benachteiligte Kinder und Jugendliche als pädagogisches Instrument eingesetzt (Siehe "Fußball kann Leben retten!").

Mit dem Kauf des „EINE Welt-Fußballs“ aus fairer Produktion kann man die Bildungsprojekte von Jugend Eine Welt aktiv unterstützen. Der bunte Ball in Form einer Weltkugel eignet sich perfekt für Fußball-Fans, die ihren Lieblingssport während der Fußball-WM nicht nur auf dem Bildschirm verfolgen möchten, sondern auch selbst Lust auf Freundschaftsspiele haben.

Bringen Sie faire Bälle ins Spiel!

Fußball ist zum "Big Business" geworden - doch nur für wenige. Das gilt auch für die Herstellung von Fußbällen, die oft unter menschenunwürdigen Bedingungen erfolgt. Jugend Eine Welt ist überzeugt: Nur Bälle aus Fairem Handel sichern gerechte Löhne für die BallnäherInnen in Pakistan. Der Mehrpreis aus dem Fairen Handel garantiert, dass sie ihre Familien ernähren können. Ihre Kinder können zur Schule gehen und müssen nicht arbeiten, um zum Familieneinkommen beizutragen. Hinzu kommt, dass ein Teil des Verkaufspreises als Spende in die Jugend Eine Welt-Projektförderung fließt und somit direkt benachteiligten Kindern und Jugendlichen zugutekommt.

Noch sind Bälle aus Fairem Handel die Ausnahme. Das muss sich ändern, damit die in der Fußballproduktion Beschäftigten die Chance auf faire Arbeitsbedingungen haben. Bringen Sie mit uns faire Bälle ins Spiel!

EINE Welt-Fußball/ Produktdetails:

Hochwertiger, handgenähter Fußball in Größe 5 aus robustem, abriebfestem Synthetikmaterial, ausgezeichnet mit dem Fairtrade-Gütesiegel und nach FIFA und ÖFB-Gütekriterien erzeugt. Erhältlich um €25,95 bei Jugend Eine Welt / Münichreiterstr. 31, 1130 Wien, Tel.: 01/8790707-0, info @ jugendeinewelt.at bzw. auf www.jugendeinewelt.at/shop

Fußball-Verlosung!

Anlässlich der Fußball-WM verlost Jugend Eine Welt fünf fair gehandelte EINE Welt-Fußbälle! Senden Sie eine Postkarte oder ein E-Mail mit dem Kennwort „Fußball“ an Jugend Eine Welt, Münichreiterstraße 31, 1130 Wien bzw. an info @ jugendeinewelt.at - Bitte unbedingt Adresse angeben! Einsendeschluss: 30. Juni 2018





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Angelika Gerstacker

Jugend Eine Welt / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43(0)1/879 07 07 - 34; +43(0)664/62 170 39

angelika.gerstacker @ jugendeinewelt.at

www.jugendeinewelt.at