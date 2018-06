„fidelio“ präsentiert eine Woche mit zwei Top-Events

Wien (OTS) - „fidelio“ (www.myfidelio.at), der digitale Klassik-Treffpunkt von ORF und Unitel, bietet Klassikfans diese Woche gleich zwei Top-Events: Carl Maria von Webers „Der Freischütz“ wird am 14. Juni 2018 als Live-Stream aus der Wiener Staatsoper übertragen, gefolgt vom Benefizkonzert „Juan Diego Flórez & Friends“ am 16. Juni aus dem Wiener Musikverein.

Die zwei Live-Events im Überblick:

Donnerstag, 14. Juni, 19.00 Uhr, „Der Freischütz“ live aus der Wiener Staatsoper

In einer neuen Produktion von Carl Maria von Webers bahnbrechender romantischer Oper „Der Freischütz“, inszeniert von Christian Räth an der Wiener Staatsoper, singt die finnische Sopranistin Camilla Nylund die Rolle der Agathe, Daniela Fally den Part des Ännchen und der gefeierte österreichische Tenor Andreas Schager verkörpert den verzweifelten Verliebten Max. Die Rolle des durchtriebenen Kaspar, der dabei ist, seine Seele an den Teufel zu verlieren, wird vom Bass-Bariton Alan Held gesungen, während Albert Dohmen als Eremit die unheimliche Geschichte zu einem versöhnlichen Ende bringt. Dirigent Tomáš Netopil, der das Orchester der Wiener Staatsoper leitet, wird die vielschichtige Partitur Webers erschließen. ORF 2 überträgt die Neuinszenierung live-zeitversetzt ab 22.30 Uhr. Ö1 präsentiert am Samstag, dem 16. Juni, um 19.30 Uhr eine Aufzeichnung.

Samstag, 16. Juni, 19.00 Uhr, „Juan Diego Flórez & Friends“ live aus dem Wiener Musikverein

Juan Diego Flórez lädt zum Benefizkonzert der Sonderklasse zugunsten von „Sinfonía por el Perú“. Die von ihm gegründete Initiative schafft Zentren für Musikunterricht in den ärmsten Vierteln der Städte Perus, um dort Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich durch die Musik künstlerisch und persönlich weiterzuentwickeln. Auf dem Programm steht Gioachino Rossinis selten gespielte Opera buffa „Il Viaggio a Reims – die Reise nach Reims“, ein Werk, das seit 30 Jahren nicht mehr in Wien zu erleben war. ORF III zeigt die Produktion aus dem Musikverein live-zeitversetzt um 20.15 Uhr.

„fidelio“ – der digitale Klassik-Treffpunkt

Der digitale Klassik-Treffpunkt „fidelio“ von ORF und Unitel ist das Ticket zu spektakulären Konzert- und Opernveranstaltungen, zeigt Großereignisse der Musikgeschichte und vermittelt Hintergrundwissen auf höchstem Niveau. Jederzeit auf allen Endgeräten abrufbar, bietet „fidelio“ Top-Live-Events, regelmäßige Premieren, eine umfangreiche Klassithek und einen kuratierten 24-Stunden-Kanal. blog.myfidelio.at bietet darüber hinaus wissenswerte Anekdoten und Neuigkeiten aus der Welt der Klassik sowie Möglichkeiten zum Mitdiskutieren.

Rückfragen & Kontakt:

„fidelio“

Birgit Mülleder

(01) 87878 – DW 12452

https://www.myfidelio.at/presse