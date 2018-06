Der Start von Trecento Blockchain Capital

Paris (ots/PRNewswire) - Trecento Blockchain Capital, ein Projekt des Konzerns Trecento SAS, gab heute in Genf in der Schweiz den Start seines ICO (Initial Coin Offering) bekannt. Dieser Schritt erfolgt im Rahmen der Blockchain-Strategie des Kantons Genf und wird vom Präsidenten des Regierungsrates, Pierre Maudet, unterstützt. Nachdem eine "nicht öffentliche Ausgabe" bereits am 1. Juni gestartet worden war, wird das ICO offiziell ab dem 10. Juli zu Verfügung stehen und soll 20 Millionen Euro einbringen.

Nach dem Erfolg von Trecento Asset Management startet die Trecento SAS-Gruppe ein Unternehmen speziell für Blockchain-Investitionen

Das ICO ist das erste Angebot seiner Art, das von einem etablierten und bekannten Finanzdienstleister lanciert wird: Alice Lhabouz ist die Präsidentin der Trecento SAS-Gruppe und von Trecento AM, bei dem es sich um ein von ihr 2011 gegründetes, reguliertes Managementunternehmen handelt, das ein Anlagevermögen von 200 Millionen Euro verwaltet bzw. ein Portfolio im Wert von fast 200 Millionen Euro.

Alice Lhabouz verfolgt mit dem Start von Trecento Blockchain Capital das ambitionierte Ziel, in der Blockchain-Welt die Meinungsführerschaft zu übernehmen, indem sowohl institutionelle wie auch private Investoren in einem sicheren und regulierten Rahmen Zugang zu breit gefächerten Fonds erhalten.

Trecento Blockchain Capital wird bei den Investitionen einen 360°-Ansatz verfolgen, der sämtliche Möglichkeiten und den vollständigen Investitionszyklus im Zusammenhang mit dieser Technologie abdeckt. Das Unternehmen bietet vier strategische Fonds an, die sich an verschiedenen Investitionsstrategien orientieren:

ICO- ("Initial Coin Offering"-)Fonds - Für Investitionen in innovative Unternehmen, für die das Kapital im Rahmen der (vorgelagerten) "nicht öffentliche Ausgabe" eingesammelt wird

- Für Investitionen in innovative Unternehmen, für die das Kapital im Rahmen der (vorgelagerten) "nicht öffentliche Ausgabe" eingesammelt wird Fonds für den Handel mit Kryptowährungen und Arbitragegeschäfte - Für den Handel mit Kryptowährungen und digitalen Assets

- Für den Handel mit Kryptowährungen und digitalen Assets Risikokapital - Für Investitionen in Startup-Unternehmen für die Weiterentwicklung von bahnbrechenden Blockchain-Lösungen

- Für Investitionen in Startup-Unternehmen für die Weiterentwicklung von bahnbrechenden Blockchain-Lösungen Metafonds - Für Investitionen in Sonderfonds, die in den Bereichen Kryptowährungen und Blockchain-Unternehmen aktiv sind

Alice Lhabouz, CEO, sagte zu dieser Neugründung: "Der Blockchain-Markt stellt für Investmentexperten eine großartige Gelegenheit dar. Es gibt heute über 250 Hedgefonds, die sich mit Blockchain-Technologie und Kryptowährungen beschäftigen, während es im August 2017 gerade einmal 55 waren. Allerdings haben die meisten von ihnen nicht besonders viel Erfahrung mit der aktiven Verwaltung. Zudem sitzen viele von diesen Unternehmen auch noch an ziemlich exotischen Standorten und haben keinerlei Verpflichtung, die Regeln im Hinblick auf das Risikomanagement, Transparenz, Ethik oder Interessenkonflikte zu beachten. Im Gegensatz dazu wird Trecento Blockchain Capital auf einem entwickelten und regulierten Markt in der Schweiz agieren und unter der zukünftigen Aufsicht der FINMA stehen."

Trecento Blockchain Capital, das seinen Sitz in Genf hat, kann sich auf die Expertise von Trecento AM stützen, das von der Financial Times zu einem der "1000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas" gekürt und von Les Echos im zweiten Jahr in Folge zu einem der "Wachstumschampions" ernannt wurde.

Trecento AM verwaltet mit zwei großen Investmentfonds, die auf top-moderne Technologien (Gesundheit und Robotik) spezialisiert sind, nahezu 200 Millionen Euro für institutionelle Anleger.

Weitere Informationen im Bezug auf das Trecento Blockchain Capital ICO erhalten Sie unter https://ico.trecento-blockchain.capital/

Rückfragen & Kontakt:

Um weitere Informationen zu erhalten

wenden Sie sich bitte an Annabel Zammit unter

annabel.zammit @ jargonpr.com oder unter der Telefonnummer 0118 9739

370.