Kulinarisches Erlebnis: Vegan Cooking mit Haubenkoch Siegfried Kröpfl

Für für neugierige „Allesesser“, Einsteiger in die Vegane Küche oder für Veganer, die ihre Kochkünste kreativ erweitern möchten

Bad Tatzmannsdorf (OTS) - Ein Wochenende mit wertvollen Impulsen, feiner Kulinarik und kombiniert mit erholsamen Thermengenuss erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ausgebuchten Vegan Cooking Weekends von 8. bis 10. Juni 2018 im REDUCE GESUNDHEITSRESORT HOTEL VITAL****S in Bad Tatzmannsdorf.

In lockerer Atmosphäre mischten sich die Gäste im Küchenstudio des Reduce Hotel Vital****S unter die Proficrew und es wurde einen ganzen Nachmittag lang gemeinsam an einem besonderen veganen 5-Gang Menü gekocht. Siegfried Kröpfl gab wertvolle Tipps, informierte zu den verschiedenen Produkten und gab seine Erfahrungen, Rezepte, Ideen und Kreationen mit viel Freude an die Gäste weiter. Der krönende Abschluss war das gemeinsame Dinner, begleitet von veganen Weinen des Weingut Hufnagel aus Neckenmarkt.

Nächster Termin: 21.09. - 23.09.2018, Preis: ab Euro 357.00 pro Person

Details zu VEGAN COOKING WEEKENDS: https://goo.gl/2vZmr6

Regional & Vegan

Das kulinarische Konzept von Siegfried Kröpfl – übrigens Österreichs einziger vegan lebender Haubenkoch - im REDUCE GESUNDHEITSRESORT findet Anklang. Vegane Gerichte sind in den Restaurants zum fixen Bestandteil des kulinarischen Angebots geworden.

„Mit großer Freude und noch mehr Überzeugung gebe ich mein Wissen über die vegane Küche an das REDUCE GESUNDHEITSRESORT weiter, um die allseits geschätzte Palette bisheriger Köstlichkeiten durch vegane Gerichte zu bereichern. Es ist ein Vergnügen, hier zu kochen, weil es regional tolle Produkte gibt – das tut auch dem ökologischen Fussabdruck dieser Küche gut!“, kommentiert Siegfried Kröpfl, Haubenkoch und veganer Coach des REDUCE Küchenteams.

Rückfragen & Kontakt:

Paan Creativ KG, Tel.: +43 660 55 40 739, email: design @ paan-creativ.com, www.paan-creativ.com