ATP gilt auch 2018 als wertvollste Architekturmarke Österreichs

Markenführer in Integraler Planung – ATP architekten ingenieure gewinnt zum 4. Mal in Folge den Real Estate Brand Award

Wien/Berlin (OTS) - Der diesjährige Marken-Oscar der Immobilienwirtschaft brachte „ATP architekten ingenieure” erneut Spitzenplätze im Branchenranking. Dabei nimmt der Brand weiterhin den ersten Platz unter den österreichischen Architekturbüros ein und findet sich ebenfalls in Deutschland unter den Top 10. Von Immobilienexperten hoch bewertet wurde die „Integrative Schnittstellenkompetenz“ sowie die Expertise in den Kategorien „Digitalisierung” und „wirtschaftliche Umsetzbarkeit”.

Architekt Horst Reiner übernahm gemeinsam mit Kolleg_innen aus Wien, München und Berlin die gläserne Trophäe. „ ATP ist Pionier der Integralen Planung, mit 40 Jahren Erfahrung. Dafür sind wir bekannt”, zeigte sich der ATP-Partner in Wien erfreut über die Auszeichnung. „ Mit unserer fachübergreifenden Planungskultur können wir bereits heute – zum Nutzen unserer Bauherren, Partner und unserer gebauten Umwelt – die Vorteile der Digitalisierung mit BIM optimal einsetzen. “

Der Real Estate Brand Award des EUREB-Institutes bewertet Markenstärke und Positionierung und zählt zu den renommierten Auszeichnungen der Immobilienwirtschaft. ATP architekten ingenieure ist mit ca. 700 Mitarbeitenden an 10 Planungsstandorten in DACH und CEE/SEE eines der führenden Büros für Integrale Planung in Europa.

