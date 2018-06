ORF SPORT + mit Handball-WM-Play-off der Herren Österreich – Weißrussland

Am 13. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 13. Juni 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Handball-WM-Play-off der Herren Österreich – Weißrussland um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von der Österreichischen Segel-Bundesliga am Wörthersee 2018 um 19.00 Uhr und von der CDI****-Dressur-Musikkür in Achleiten um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das FIFA-Fußball-WM-Magazin um 22.15 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Österreichs Handball-Herren-Nationalteam kam Sonntagnachmittag in Minsk im WM-Play-off gegen Weißrussland zu einem 28:28 (15:15)-Unentschieden. Sah sich Weißrussland in der ersten Halbzeit zweitweise mit drei Toren voran, konnten die Österreicher nach Seitenwechsel mit vier Treffern davonziehen. Stangenwürfe und Eigenfehler in den Schlussminuten brachten den Gastgeber nochmals heran, der zwölf Sekunden vor Ende auf 28:28 stellte. Am 13. Juni kommt es in der Erste Bank Arena in Wien zum Rückspiel. Der Sieger dieses Spiels fährt zur WM 2019 nach Deutschland und Dänemark. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 12. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at