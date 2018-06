Bundesjugendvertretung fordert Senkung der „Tamponsteuer“

Niedrigere Steuersätze auf Monatshygieneprodukte & endlich Tabubruch an den Schulen

Wien (OTS) - Die Bundesjugendvertretung (BJV) macht sich aktuell für das Thema Menstruation stark. Martina Tiwald, Vorsitzende der BJV, erklärt, warum das Thema so wichtig ist: „Die Menstruation gehört für Frauen und Mädchen zum Alltag. Eine Frau hat im Durchschnitt circa 40 Jahre lang ihre Regel und das jeden Monat. Trotzdem wird um die Menstruation immer noch ein großes Geheimnis gemacht. Regelblut wird in der Werbung blau dargestellt, Frauen während ihrer Periode werden als ,hysterisch‘ bezeichnet. Wir finden, es ist an der Zeit mit Klischees aufzuräumen und endlich ganz offen über das Thema zu sprechen.“

Die BJV hat dazu auch konkrete Forderungen an die Politik. Einerseits fordert man die Senkung der sogenannten „Tamponsteuer“. Martina Tiwald dazu: „Eine Frau kann sich nicht aussuchen, ob sie ihre Regel hat oder nicht. Das ist eine biologische Tatsache. Aktuell werden Tampons und Binden mit 20% besteuert, wie auch Luxusgüter. Wichtige Produkte des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel, aber auch Bücher, werden hingegen mit dem ermäßigten Satz von 10% besteuert. Das passt für uns einfach nicht zusammen.“

Die vorgeschlagene Senkung würde für viele Frauen tatsächlich einen finanziellen Unterschied machen, erklärt Tiwald weiter: „Eine Frau braucht durchschnittlich zwischen 10.000 und 17.000 Tampons oder Binden in ihrem Leben. Und wird dabei quasi doppelt zur Kasse gebeten. Denn auf die Produkte kann sie nicht verzichten, auf Teile der Steuer aber unserer Ansicht nach schon.“ Vor allem für armutsbetroffene oder armutsgefährdete Frauen ergäbe sich dadurch finanzielle Entlastung.

Die zweite Forderung der BJV zu diesem Thema bezieht sich auf die Verankerung der Thematik in der Schule. Martina Tiwald erläutert: „Menstruation darf kein Tabuthema mehr sein. Junge Mädchen und vor allem auch Burschen sollen in der Schule ganz normal mit dem Thema umgehen lernen. Die Regel ist nichts Grausliches und nichts, vor dem man sich fürchten braucht. Genauso wichtig ist es uns, dass das ganze Thema unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit beleuchtet wird. Es macht einen Unterschied, ob man gebleichte Tampons verwendet oder wiederverwendbare Menstruationstassen. Da braucht es noch einiges an Bewusstseinsbildung.“

Um hier auch selbst für mehr Aufklärung zu sorgen, lädt die BJV heute um 18 Uhr im BJV-Büro (Liechtensteinstraße 57, 1090 Wien) gemeinsam mit dem Wiener Unternehmen erdbeerwoche zum Gespräch rund um das Thema Menstruation ein. Vorgestellt wird u.a. das interaktive Tool „Ready for Red“, das jungen Menschen alle wichtigen Fakten zum Thema Periode und Monatshygiene vermittelt.





