Nimm3 Internet für den Urlaub mit EU Roaming.

Wien (OTS) -

Nimm3 Internet Flat 30 mit 10 GB EU Roaming-Einheiten um 30 €.



Nimm3 Internet Flat 50 mit 20 GB EU Roaming-Einheiten um 40 €.



Ab 12. Juni erhältlich, bei ausreichendem Guthaben automatische Verlängerung.

Mit Nimm3, der Wertkarte von Drei, erhalten Kunden ab 12. Juni 2018 neben unlimitiertem Datenvolumen in Österreich 10GB oder 20 GB zum Surfen in anderen EU Ländern. Passend für alle, die mit Tablet oder Laptop auch außerhalb Österreichs und ohne WLAN surfen wollen.

Nimm3 Internet Flat 30 und Flat 50 sind für 30 Tage gültig und werden danach bei ausreichendem Guthaben automatisch verlängert.

Surfen innerhalb der EU: Ohne Bindung, ohne Aktivierungsentgelt, ohne Servicepauschale.

Die neuen Nimm3 Flat-Tarife mit inkludierten EU Roaming-Einheiten sind die ideale Lösung für Kunden, die Streamingdienste auch während des Urlaubs in Italien oder Griechenland günstig nutzen wollen, ohne sich langfristig zu binden. Nimm3 Kunden sparen sich Aktivierungsentgelt und Servicepauschale und haben volle Kostenkontrolle. Während Nimm3 Internet Flat 30-Kunden max. 30 Mbit/s für Downloads zur Verfügung stehen, bietet Nimm3 Internet Flat 50 max. 50 Mbit/s. Alles, was Kunden zur Nutzung der neuen Nimm3 Internet Flat-Tarife benötigen, sind ein Nimm3 Startpaket und ausreichendes Guthaben. Mehr auf www.drei.at /nimm3 .



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2017 einen Umsatz von 812 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking zum zweiten Mal in Folge den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel „Service-Champion“ (8/2017). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017). Am 31. Oktober 2017 schloss Hutchison Drei Austria die Übernahme von Tele2 Austria ab.

