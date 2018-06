Was sich die Österreicher vom Autoverkäufer ihres Vertrauens wünschen

Wien (OTS) - Im Online-Zeitalter kommen potenzielle Autokäufer mit klaren Vorstellungen und Vorinformationen aus dem Internet ins Autohaus. Damit ändern sich auch die Anforderungen an die Verkäufer. Aber was ist dem gut informierten Kunden von heute wichtig? Was wünscht man/frau sich vom Autohändler? Das hat der europaweit größte Online-Automarkt AutoScout24 jetzt aktuell in einer Umfrage erhoben.

Vertrauen steht über allem

Die Österreicher wünschen sich vor allem Vertrauen: ein verlässliches Gegenüber mit Handschlagqualität (94 Prozent) führt die Riege der Wünsche klar an. Darüber hinaus erwartet man gute Beratung und möchte das Objekt des Interesses gern testen und probefahren. Beim „Gebrauchten“ will man mit einer Händler-Garantie auf Nummer sicher gehen (90 Prozent). All das zählt mehr als Rabatte (88 Prozent) oder die Freundlichkeit des Verkäufers (86 Prozent).

Frauen haben dabei prinzipiell höhere Ansprüche an das Gegenüber als Männer: Kundinnen ist etwa das freundliche Auftreten des Verkäufers wesentlich wichtiger (90 Prozent vs. 81 Prozent Männer), ebenso die gute Beratung (93 Prozent vs. 88 Prozent). Auch sind sie noch mehr als männliche Autointeressenten an einer Probefahrt interessiert.

Preis, Angebot und Auswahl punkten

Und was sind die Entscheidungskriterien für das Autohaus, wenn man sich nach der Onlinerecherche entschieden hat, selbiges aufzusuchen? Für die absolute Mehrzahl der Interessenten (93 Prozent) zählt, dass der betreffende Händler mit guten Preisen und Angeboten aufwartet. Darüber hinaus ist die große Auswahl an Fahrzeugen vor Ort ein Überzeugungsfaktor (74 Prozent). Die Nähe zum Wohnort oder die Empfehlung von Freunden und Bekannten hingegen sind weniger wichtig.

Vertrauen ist auch in Sachen Autohändler essenziell, vor allem für die weibliche Klientel: Besonders für Frauen zählt, dass sie im Netz und in Foren keine negativen Aussagen über den Händler finden (68 vs. 54 Prozent Männer) bzw. dass der Händler ein gutes Bewertungsprofil auf den einschlägigen Online-Plattformen hat (61 vs. 50 Prozent). Beides ist wichtiger als eine gute Website oder ein ansprechender Facebook-Auftritt.

Was Autokäufern wichtig ist

Autohaus

Sehr wichtig/wichtig, Befragte in %

Verlässlichkeit des Autoverkäufers 94%

Gute Beratung 90%

Gebrauchtwagengarantie 90%

Möglichkeit zur Probefahrt 90%

Möglichkeit Rabatte zu erhalten 88%

Freundlichkeit des Autoverkäufers 86%

Möglichkeit der Inzahlungnahme des jetzigen Autos 71%

Nachbetreuung nach dem Erstkontakt 63%

Wahl der Bezahlmöglichkeit/Ratenzahlung 54%

Auswahl des Händlers

Sehr wichtig/wichtig, Befragte in %

Dass er gute Preise/Angebote hat 93%

Dass er eine große Anzahl an Fahrzeugen vor Ort hat 74%

Dass er in der Nähe meines Wohnorts ist 61%

Dass Freunde oder Bekannte ihn empfehlen können 60%

Dass ich im Internet keine negativen Aussagen über ihn finde, zB in Foren 60%

Dass er ein gutes Bewertungsprofil im Internet hat (wie zB Händlerbewertungen bei AutoScout24) 55%

Dass er einen aussagekräftigen Internetauftritt hat (zB Website, Facebook) 37%



