Manchester City sichert globale partnerschaft mit Avatrade

Nachdem AvaTrade bereits Manchester Citys Regionaler Partner für China, Asien und Lateinamerika war, haben die beiden jetzt eine neue globale mehrjährige Partnerschaft vereinbart

Der führende Online-Broker baut seine Rolle als Online-Tradingpartner des Clubs aus

Der englische Premier League Fußballclub Manchester City kündigte eine neue mehrjährige Partnerschaft mit AvaTrade als Offizieller Globaler Online-Tradingpartner des Clubs an. Dieser neue Deal ist eine Erweiterung der vorherigen Rolle von AvaTrade als regionaler Partner für City in China, Asien und Lateinamerika.

Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8346351-manchester-city-partnership-avatrade/

AvaTrade ist einer der führenden Online-Broker, mit einem weltweiten Kunden Kundenstamm. Das Unternehmen revolutioniert die Online-Handelsindustrie durch eine innovative, benutzerfreundliche Umgebung, die auf den fortschrittlichsten Plattformen aufgebaut wurde.

Durch diese Partnerschaft bietet AvaTrade seinen weltweiten Kunden sowie Geschäftspartnern exklusive City-bezügliche Werbeaktionen, Preise und VIP-Reisen zum Etihad Stadium des Clubs in Manchester, wodurch Erfahrungen ermöglicht werden, die man mit Geld nicht kaufen kann.

Damian Willoughby, Senior Vice President of Partnerships bei der City Football Group sagte: "Wir freuen uns, diese neue Partnerschaft mit Avatrade ankündigen zu können und erweitern unsere gemeinsame Beziehung noch weiter. Wir waren beeindruckt von AvaTrades Engagement in Bezug auf Innovationen und davon, dass der Broker den Weg in der Industrie anführt. Beides sind Werte, die wir bei Manchester City schätzen. Wir sind gespannt, unsere Beziehung mit AvaTrade fortzusetzen und dabei zu helfen, mit mehr City-Fans auf der ganzen Welt in Kontakt zu kommen."

Dáire Ferguson, CEO bei AvaTrade bemerkt: "Als einer der reguliertesten und vertrauenswürdigsten Broker in der Industrie ist AvaTrades globale Partnerschaft mit Manchester City ein wichtiger Schritt, das Trading für jeden auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Es ist wichtig, dass jeder einzelne Fußball-Fan und Investor weltweit weiß, dass es keine Grenzen gibt und sie alles erreichen können, wenn sie es nur wollen. Wir bieten unseren Kunden die bestmöglichen Technologien, Tools, Systeme und Trainings und sie haben im Gegenzug die Fähigkeit, dieses Wissen in finanziellen Erfolg auf unseren Handelsplattformen umzuwandeln."

Mit Vertretungen in 16 Ländern weltweit und dem Hauptsitz in Dublin, Irland, betreibt AvaTrade das Business unter sechs global regulierten Organisationen in der EU, Japan, Australien, Südafrika, den Britischen Jungferninseln und dem Nahen Osten. Die erste und wichtigste Verpflichtung des Brokers ist es, es Menschen zu ermöglichen, mit Zuversicht zu investieren und zu handeln, und zwar durch eine innovative und zuverlässige Umgebung, die von einer branchenführenden Technologie, einem branchenführenden Kundenservice sowie kompromissloser Integrität unterstützt wird.

Über den Fußballclub Manchester City

Manchester City FC ist ein Club der englischen Premier League, der 1880 als St Mark's West Gorton gegründet wurde. 1894 wurde er offiziell zum Manchester City FC und hat seitdem den Gewinnerpokal des Europapokals, vier League Championship-Titel, einschließlich drei Premier League-Titeln (2012, 2014 und 2018) sowie fünf FA-Pokale gewonnen. Manchester City FC ist eines von acht Teams, die die City Football Group ausmachen, und zählt den New York City FC sowie den Melbourne City FC zu seinen Geschwistern.

Unter Manager Pep Guardiola, einem der besten Manager im Fußball weltweit, spielt der Club seine inländische und UEFA Champions League im Etihad Stadium, einer spektakulären Arena mit 55.000 Sitzplätzen, das City seit 2003 Zuhause nennt. Heute sitzt das Stadium auf dem Etihad-Campus, auf dem auch die City Football Academy steht - eine hochmoderne Performance-Training und Jugendentwicklungsanlage im Herzen des Ostens Manchesters. Mit dem Academy Stadium mit einer Kapazität von 7.000 ist die City Football Academy auch der Ort, an dem der Manchester City Women's Football Club sowie der Elite Development Squad tagtäglich trainieren und ihre wettbewerbsfähigen Heimspiele spielen.

Für mehr Informationen, besuchen Sie bitte http://www.mancity.com

Über AvaTrade

AvaTrade, der branchenführende Devisen- und CFD-Broker, wurde 2006 gegründet und bietet über 250 Finanzinstrumente, wie z. B. Devisen, Aktien, Rohstoffe, Indizes, Kryptowährungen und Vanilla-Optionen. AvaTrade-Kunden profitieren von einem Zugriff auf mehrere hochmoderne Handelsplattformen, dem Handeln unterwegs mit der AvaTradeGO Mobilapp, engagierten Kontomanagern und einem Kundendienst, der rund um die Uhr in 14 Sprachen verfügbar ist. Mit AvaTrade handeln Trader aller Level. Zudem stellt der Broker ein sicheres Handeln mit fortschrittlicher Verschlüsselung und vollständig voneinander getrennten Konten sicher.

Unter http://www.avatrade.de erfahren Sie mehr über AvaTrade



