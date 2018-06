ÖWA Mai 2018: Rekordwert für „Heute“ Dachangebot

Wien (OTS) - Neuer Bestwert für das Dachangebot von Heute.at! Die aktuelle ÖWA Basic weist für das Dachangebot von Heute.at für den Mai 2018 16,8 Millionen Besuche aus - Rekord!

Mit 5,4 Millionen Unique Clients (UC) liegt Heute.at auf Platz 2 aller vergleichbaren Zeitungs-Nachrichtenwebsites in Österreich (Dachangebot) und damit nur mehr knapp hinter dem „Der Standard.at Network“ . Der Abstand zum drittplatzierten „oe24-Netzwerk“ beträgt bereits 315.000 UC.

Zum Dachangebot von „Heute“ zählen das moderne Nachrichtenportal Heute.at - mit 3.248.466 Unique Clients, das ist ein Plus von 8% - und das größte österreichische Gesundheitsportal „netdoktor.at“ - mit 2.576.410 Unique Clients und einem Plus von 1,6% zum Vormonat.

Viel Neues auf Heute.at

Nach dem großen Relaunch des Nachrichtenportals punktete Heute.at zuletzt mit vielen neuen Highlights. Mit dem neuen Mittagsjournal „Heute am Punkt“ wird Montag bis Freitag, ab 12 Uhr per Video News, das aktuelle Tagesgeschehen in 90 Sekunden in einem kompakten Video-Format präsentiert.

Mit Anna Chiara konnte ein heimischer Instagram Star für „Heute“ gewonnen werden. Für „Heute“ moderiert die 20-Jährige das junge und frische Video-Format „Anna Chiara kann's“.

„Wir freuen uns, über die großartigen Rekordzahlen. Es zeigt, dass wir mit unseren modernen Kommunikationsangeboten genau am Puls der Zeit sind. Auch bei der WM werden wir mit innovativen Angeboten für weitere Erfolge sorgen“, analysiert die stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin Digitale Strategie, Mag. Maria Jelenko-Benedikt, die Spitzenwerte.

„Mit diesen eindrucksvollen Ergebnissen nehmen wir nun nach unserer Spitzenposition in Print auch im Online Bereich eine wichtige Rolle ein“, freut sich Geschäftsführer Wolfgang Jansky über den Erfolg.



Quelle: ÖWA Basic, April 2018, Mai 2018

