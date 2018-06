NEOS Wien zu Heumarkt: Volksanwaltschaft bestätigt Bedenken!

Beate Meinl-Reisinger: „Stadtregierung hat Bürger nicht aktiv eingebunden!“

Wien (OTS) - Bestätigt sieht NEOS Wien Klubchefin Beate Meinl-Reisinger die Kritik am Vorgehen der Stadt in Sachen Heumarkt. Denn auch die Volksanwaltschaft erhebt in ihrem jährlichen Wien-Bericht schwere Vorwürfe: „Wie uns ist auch der Volksanwaltschaft völlig unklar, warum die rotgrüne Stadtregierung beim Heumarkt-Projekt zuerst jahrelang im stillen Kämmerchen mit einem privaten Investor verhandelt, und erst dann – ihre eigenen Hochhauskonzepte über Bord werfend – eine entsprechende Änderung der Flächenwidmung durchdrückt. Die richtige Vorgangsweise wäre, wie auch die Volksanwaltschaft anmerkt, dass zuerst unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger ein Projektziel erarbeitet wird, bevor die nächsten Schritte erfolgen!“

Die Entscheidungsfindung beim Heumarkt-Projekt liegt immer noch im Dunkeln: „Da wird die Bürgerbeteiligung an den Investor delegiert und heraus kommt schließlich ein 66 Meter-Hochhausturm, womit man wissentlich das UNESCO-Weltkulturerbe gefährdet. Immer noch unklar ist dabei die Rolle des grünen Planungssprechers Christoph Chorherr, der die Verflechtungen der maßgeblichen Investoren mit seinem Ituba-Projekt bisher noch nicht gänzlich offen gelegt hat,“ schließt Meinl-Reisinger.

