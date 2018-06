Ein „Schwarzes Herz“ bewegt die „Soko Kitzbühel“

Außerdem am 12. Juni in ORF eins: Ein „Sündenbock“ bei den „Vier Frauen“

Wien (OTS) - Ein geständiger Täter und ein Fall, der so leicht zu lösen sein könnte. Wäre da nicht die Tatsache, dass es schlicht und einfach nicht die geringste Spur einer Leiche gibt. Ein neuer Fall erwartet die „Soko Kitzbühel“ mit „Schwarzes Herz“ am Dienstag, dem 12. Juni 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins. Im Anschluss um 21.05 Uhr halten ein Testament und ein Schuldeingeständnis die „Vier Frauen“ auf Trab – doch so schnell ist das Rätsel um den tragischen Unfall, der Dorf Ilm erschüttert hat, noch nicht gelöst.

„Soko Kitzbühel – Schwarzes Herz“ (Dienstag, 12. Juni, 20.15 Uhr, ORF eins)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Veronika Polly sowie u. a. Doris Schretzmayer und Martin Zauner in einer Episodenrolle

Regie: Rainer Hackstock

Bei einer Wanderung finden Hannes (Heinz Marecek) und die Gräfin (Andrea L’Arronge) den völlig geschwächten und verwirrten Anwalt Gregor Lassmann (Martin Zauner). Er gibt an, den Galeristen Bernd Kröger ermordet zu haben, was Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig) auf den Plan ruft. Lassmann ist fest davon überzeugt, dass ihm das Herz eines Mörders eingepflanzt wurde, doch das „Soko“-Team traut dem Geständnis nicht. Lassmann verstrickt sich nicht nur in Ungereimtheiten, auch eine Leiche scheint es vorerst nicht zu geben.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

„Vier Frauen und ein Todesfalls – Sündenbock“ (Dienstag, 5. Juni, 21.05 Uhr, ORF eins)

Mit u. a. Adele Neuhauser, Miriam Stein, Brigitte Kren, Martina Poel, Michael Ostrowski, Raimund Wallisch, Georges Kern, Charly Rabanser und Angelika Richter

Regie: Wolfgang Murnberger

Pippa (Miriam Stein) gelingt es, Julie (Adele Neuhauser) am Leben zu halten, worüber diese zunächst nicht sonderlich erfreut ist. Schließlich gibt die seit der Unfallnacht in Schockstarre steckende Bürgermeisterin Mitzi (Brigitte Jaufenthaler) einen ersten Hinweis auf den möglichen Täter: Roman Kirchmayer, Alkoholiker und seit mehrfachem Führerscheinentzug passionierter Radfahrer, soll der Unfallverursacher sein. Doch leider wurde er selbst von Edith Brunner (Gabriela Schmoll) mit dem Rettungsauto über den Haufen gefahren. Was bleibt, sind sein Testament mit Schuldeingeständnis und eine Julie, die für immer dem Alkohol abschwören will.

„Vier Frauen und ein Todesfall“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von DOR Film Produktion, mit Unterstützung des Landes Oberösterreich.

