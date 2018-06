„Unterwegs in Österreich“ am 12. Juni aus St. Marienkirchen an der Polsenz und Bad Schallerbach

Tagesthema: „Mit dem Auto ins Ausland. Andere Länder, andere Regeln.“

Wien (OTS) - „Mit dem Auto ins Ausland. Andere Länder, andere Regeln.“ lautet das Tagesthema, das am Dienstag, dem 12. Juni 2018, „Guten Morgen Österreich“ (6.30 Uhr bis 9.30 Uhr), „Mittag in Österreich“ (13.15 Uhr), „Aktuell in Österreich“ (17.05 Uhr) und „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr) in ORF 2 bestimmt. Live aus St. Marienkirchen an der Polsenz präsentieren „Guten Morgen Österreich“ Jan Matejcek und Maria Theiner und mit „Daheim in Österreich“ meldet sich Lukas Schweighofer aus Bad Schallerbach.

Dienstag, 12. Juni: Schwerpunktthema „Mit dem Auto ins Ausland. Andere Länder, andere Regeln.“

„Guten Morgen Österreich“ aus St. Marienkirchen an der Polsenz Urlaubsfahrten mit dem Auto ins Ausland sind mit einer Vielzahl an Fragen verbunden. Vor Reiseantritt sollte man sich über die Verkehrsregeln der anderen Länder gut informieren. Wo man das machen kann, erklärt Helene Seebacher von ÖAMTC Oberösterreich.

„Daheim in Österreich“ aus Bad Schallerbach

Das Schneiderwirt Trio feiert zehnjähriges Jubiläum! Fritz Pignitter, Manfred Pignitter und Markus Kern sind vor einem Jahrzehnt in die Fußstapfen der berühmten Kernbuam getreten. In „Daheim in Österreich“ erzählen sie von den Höhen und Tiefen der vergangenen Jahre.

„ORF FÜR SIE. Was wünschen Sie sich vom ORF?“: Der „ORF FÜR SIE“-Bulli an den „Unterwegs in Österreich“-Standorten

Unter dem Motto „ORF FÜR SIE. Was wünschen Sie sich vom ORF?“ gibt es seit 28. Mai schriftlich, telefonisch oder im direkten Kontakt an den „Unterwegs in Österreich“-Standorten die Möglichkeit, persönlich Wünsche, Fragen und Vorbehalte zu artikulieren. Gefragt sind Lob, persönliche Meinung, Anregungen aber selbstverständlich auch Kritik. Visuelles Kernstück ist der eigens gebrandete VW-Bulli, der das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio in drei Bundesländern begleitet. In seinem Inneren können die Besucherinnen und Besucher ihre Wünsche in die Kamera sprechen. Der Auftaktzeitraum der Aktion, die in mehreren Tranchen über ein ganzes Jahr anberaumt ist, dauert bis 15. Juni. Ab Herbst 2018 sind weitere Aktionswochen und Bulli-Touren in weiteren Bundesländern geplant.

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at