Margareten: Minidramen-Festival im „read!!ing room“

Lesungen: 12.6., 14.6. und 16.6., Info: 0699/19 66 22 42

Wien (OTS/RK) - Dramolette, Mikrodramen, Minidramen und Einakter stehen im Zentrum der Kultur-Veranstaltungsreihe „Mikrokosmos (Das Festival für Mikrodramen und andere Kunstformen)“. Nach drei erfolgreichen Lesungen gehen die Rezitationsabende jetzt weiter: Am Dienstag, 12. Juni, tragen Gabriela Dickie, Burghard Unteregger und Herbert Weiner ausgewählte Texte unter dem Titel „Gespräche zwischen Ihr, Ihm und mir selbst“ vor. Der um 19.30 Uhr beginnende Leseabend wird in der Heimstätte der Vereinigung „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) durchgeführt. Die Zuhörerschaft soll „Kulturbeiträge“ in der Höhe von mindestens 5 Euro zahlen. Nähere Auskünfte: Telefon 0699/19 66 22 42.

Weitere kurzweilige Lesungen sind für Donnerstag, 14. Juni, ab 19.30 Uhr, und für Samstag, 16. Juni, ab 19.30 Uhr, angesetzt. Im „read!!ing room“-Lokal im 5. Bezirk in der Anzengrubergasse 19/1 stellen sich am Donnerstag die beiden Wortkünstler Margit Heumann („Postalische Normalität“) sowie Stefan Reiser („Warum mein Freund Alex das Funkhaus verkauft“) ein. Für Samstag haben sich Ralph Saml („Tarzan“) und Neil Y. Tresher (Überarbeitung: „Der Prozess“ von Nikolai Gogol) angesagt. Pekuniäre Gaben der Zuhörerschaft sind erwünscht (wenigstens 5 Euro). Infos via E-Mail:

readingroom@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „read!!ing room“:

www.e-zine.org/

Autor Burghard Unteregger:

https://burghard.schreibwelten.at/

Autorin Margit Heumann:

www.margitheumann.com/

Autor Stefan Reiser:

http://stefanreiser.com/

Autor Ralph Saml:

www.ralphsaml.at

Autor Neil Y. Tresher („Der Freitag“):

www.freitag.de/autoren/neilytresher

Autor Neil Y. Tresher („epubli“):

www.epubli.de/shop/autor/Neil-Y-Tresher/7521

Kultur-Angebote im 5. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk