Jeden Dienstag: GIRLS DAY im Skatepark Hütteldorf

Frauenanteil im Skatepark verdoppelt

Wien (OTS) - Der Girls Day ist inzwischen eine fixe Institution im Skatepark Hütteldorf: was vor einigen Jahren als einmaliger Event im Sommer begann und danach monatlich stattfand, ist nun ein wöchentlich wiederkehrendes Ereignis. Jeden Dienstag zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr heißt es GIRLS ONLY in Wiens größter Skateanlage in der Bergmillergasse.

Der Skatesport ist nach wie vor sehr männlich dominiert. Dieses Phänomen kann man sowohl national als auch international beobachten. Der Verein skate4life hat die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen und Mädchen einen anderen Zugang zum Sport haben. Sie gehen den Rollsport meistens entspannter an und fühlen sich wohler wenn sie unter sich sind. Der Girls Day macht dies möglich und so können die jungen Sportlerinnen einen Tag in der Woche ungestört skaten.

Das Angebot gemeinsam zu skaten und zu plaudern ist bei den jungen Sportlerinnen sehr beliebt und in der warmen Jahreszeit kommen jede Woche zwischen 15 und 20 Mädchen und junge Frauen nach Hütteldorf in den Skatepark. Der Skatepark in der Bergmillergasse freut sich, mit dem Mädchenangebot in Österreich den Anfang gemacht zu haben. Der aktive Frauenanteil im Skatepark Hütteldorf konnte durch diese Aktion sogar verdoppelt werden. Inzwischen gibt es bereits in mehreren Skateanlagen mädchenspezifische Öffnungszeiten.

Der Goodlands Skatepark

Der Goodlands Skatepark in der Bergmillergasse wurde 2007 nach mehrjähriger Planungszeit unter Einbeziehung von Skatern durch die Stadt Wien errichtet. Der Park ist einer der größten und anspruchsvollsten in Österreich.

Der Park besteht aus drei großen, miteinander verbundenen Pools, darunter eine Halfpipe, sowie einem großzügigen Streetbereich mit Rail, Curbs und Ledges. Darüber hinaus bestehen Grünflächen mit Sitzgelegenheiten sowie eine WC-Anlage samt Trinkwasser. Ab Einbruch der Dunkelheit wird bei Flutlicht gefahren. Vor Ort stehen Leihausrüstung (2 Euro pro Tag + Ausweis) sowie Schutzausrüstung (kostenlos, Ausweis) zur Verfügung. Der Eintritt ist kostenlos, die Betreuung durch SportlerInnen wird von der Stadt Wien gefördert.

