Pressegespräch zur Arbeitsplatzsituation in der Land- und Forstwirtschaft

LK-Präsident Hermann Schultes informiert über neues Projekt "Jobbörse"

Wien (OTS) - Alle Sparten der Land- und Forstwirtschaft sind vom Arbeitskräftemangel betroffen. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde intensiv an möglichen Lösungen gearbeitet. So wurde gemeinsam mit dem AMS ein Projekt unter dem Titel "Jobbörse" gestartet. Die Ergebnisse liegen nun vor. Wie viele Arbeitssuchende damit erreicht werden konnten, ob damit das Arbeitskräftepotenzial gehoben werden kann und welche Lösungen sonst für Entspannung bei den bäuerlichen Familienbetrieben sorgen können, darüber informieren Hermann Schultes, Präsident der Landwirtschaftskammer (LK) Niederösterreich, und Johannes Theuringer, Landwirt und bei der Jobbörse involvierter Betrieb, bei einem Pressegespräch.

Das Pressegespräch findet am Mittwoch, 13. Juni 2018, um 10.00 Uhr, in der Betriebsgemeinschaft Theuringer, Kleine Feldgasse 21, 2281 Raasdorf, statt.

