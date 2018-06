Modeschule Hetzendorf: Show 2018 "Perspektiven"

Großes Jahresfinale der jungen Fashiontalente

Wien (OTS) - Am 19. und 20. Juni 2018 präsentieren die Hetzendorfer ModeschülerInnen wieder ihre besten Kreationen auf dem Laufsteg. Das Jahresfinale bildet den krönenden Abschluss für den Diplomjahrgang und ist Fixpunkt für alle, die sich für das Modeschaffen der heimischen Nachwuchstalente interessieren.

Das Motto der diesjährigen Show lautet "Perspektiven". Die gesamte Show-Inszenierung wird schulintern in Teams geplant, organisiert und realisiert. In enger Zusammenarbeit der LehrerInnen und SchülerInnen entsteht eine Modepräsentation, die Trendvisionen und -interpretationen aus unterschiedlichen Perspektiven zeigt.

Direktorin Monika Kycelt: "Es erfüllt uns jedes Jahr mit großem Stolz, wenn unsere Schülerinnen und Schüler mit ihren Kreationen ihr künstlerisch-kreatives Talent sowie ihre erworbenen handwerklichen Kompetenzen und damit auch die Qualität und Vielfalt unserer Ausbildung unter Beweis stellen."

Modevisionen, Projektpräsentationen und Auszeichnungen

Entlang des u-förmigen, 70 Meter langen Laufstegs im Fashionzelt, umgeben vom herrlichen Schlosspark, wird dem Publikum ein "hautnahes" Modeerlebnis aus mehreren Blickrichtungen geboten. In 4 Shows an 2 Tagen werden Kreationen des 2. bis 5. Jahrgangs gezeigt. Alle Ausbildungsschwerpunkte sind vertreten: Modedesign/Kleidermachen, Strickdesign, Textildesign, Produktgestaltung Taschen und Accessoires oder Schuhe sowie Modell-Modisterei. Die Präsentation erfolgreicher Kooperationen und eine Ausstellung zeichnerischer, grafischer und experimenteller Arbeiten ergänzen das Programm.

Im Rahmen der Presse & VIP Show werden SchülerInnen mit besonderem Engagement und herausragenden Leistungen mit Anerkennungsstipendien der Stadt Wien und Awards des Vereins der FörderInnen der Modeschule Wien feierlich gewürdigt.

Für Kulinarisches sorgen in bewährter Weise die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins Netz, der Familien mit lebensbegrenzt erkrankten Kindern unterstützt und begleitet (http://www.kinderhospiz.at).

Show-Termine • Pre Show am Dienstag, 19. Juni 2018 um 17 Uhr • Presse & VIP Show am Dienstag, 19. Juni 2018 um 20.30 Uhr • Show 1 am Mittwoch, 20. Juni 2018 um 18 Uhr • Show 2 am Mittwoch, 20. Juni 2018 um 20.30 Uhr Tickets Stehplatz 10 Euro, Sitzplatz 25 Euro (Pre Show ermäßigt), limitiertes Kartenkontingent für die Presse & VIP Show Presseakkreditierung tfs3@fashionsquad.at Adresse: Modeschule Wien im Schloss Hetzendorf 1120 Wien, Hetzendorfer Straße 79

