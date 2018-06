JTI Austria holt Markus Klinser als Head of Legal an Bord

35-jähriger Steirer war zuvor im Wiener Büro der Wirtschaftskanzlei Saxinger, Chalupsky & Partner (SCWP Schindhelm) tätig

Wien (OTS) - Seit Mai 2018 ist Mag. Markus Klinser (35) Head of Legal der JTI Austria GmbH. Mit seinem dreiköpfigen Team zeichnet er für alle juristischen Belange des größten Unternehmens der Branche in Österreich verantwortlich. Er berichtet in dieser Funktion direkt an den General Manager der JTI Austria GmbH, Alexandre Sofianopoulos.

Markus Klinser war zuvor vier Jahre lang im Wiener Büro der Wirtschaftskanzlei Saxinger, Chalupsky & Partner (SCWP Schindhelm) mit Beratungsschwerpunkten in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Monopolrecht, Corporate M&A und Corporate Real Estate tätig.

Vor seinem Engagement bei SCWP Schindhelm war Markus Klinser als Berater in mehreren Funktionen, unter anderem im österreichischen Parlament, tätig.

Der gebürtige Steirer studierte Rechtswissenschaften in Wien und Linz und legte seine Rechtsanwaltsprüfung in Wien ab.

Über JTI

JTI ist ein Mitglied der Japan Tobacco-Unternehmensgruppe, eines führenden internationalen Tabakunternehmens. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Genf in der Schweiz. JTI ist in mehr als 120 Ländern operativ tätig und beschäftigt etwa 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 2007 gehört Austria Tabak zur Unternehmensgruppe, für JTI Austria sind über 400 Mitarbeiter im Wiener Büro, im Außendienst, dem Forschungs- und Entwicklungslabor und dem unabhängigen Großhandel beschäftigt. Weitere Informationen auf www.jti.com/Austria bzw. www.jti.com

