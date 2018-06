Wien-Leopoldstadt: Mann nach mehreren Einbrüchen in Briefkästen festgenommen

Wien (OTS) - Zeugen verständigten am 10. Juni 2018 um 12.20 Uhr die Polizei, da ein 25-Jähriger in einem Wohnhaus in der Engerthstraße mehrere Briefkästen aufbrach. Der Mann konnte noch vor Ort festgenommen werden, im Zuge einer Personsdurchsuchung wurden diverse Sendungen, mitunter auch mit einer neuen Bankomatkarte, aufgefunden und sichergestellt.

