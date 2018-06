Fußball-WM ist „VIP-Ticket“ für Einbrecher

Während Fußball-Welt- und Europameisterschaften steigt die Anzahl der Einbrüche um zwölf Prozent an, das ergab eine Analyse der Wiener Städtischen Versicherung

Wien (OTS) - Fußball-Großveranstaltungen sorgen alle zwei Jahre für Eventstimmung – in den Veranstaltungsländern selbst aber auch in Österreich: Die Matches werden am liebsten in Gesellschaft gesehen. Nimmt man die vergangenen sieben Fußball-Großevents unter die Lupe, zeigt sich dadurch ein negativer Effekt: Die Anzahl der Einbrüche stieg während dieser Zeit um durchschnittlich zwölf Prozent an. „Public Viewings sind sehr beliebt, auch privat werden gerne Fußball-Partys veranstaltet. Daraus folgt, dass zu den Spielzeiten zahlreiche Häuser und Wohnungen leer stehen – sozusagen ein ‚VIP-Ticket‘ für Einbrecher. Pro Tag wird während dieser Zeit – auf Basis unserer Daten – durchschnittlich in 23 Häuser oder Wohnungen in Österreich eingebrochen“, informiert Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung.

Ein Ausreißer: Die Heim-EM 2008

Die negativen Top-Platzierungen gehen an die Europameisterschaft in Portugal (plus 20 Prozent) und die Weltmeisterschaft in Brasilien (plus 17 Prozent). Aber auch nach unten gibt es einen Ausreißer – die Europameisterschaft, die 2008 gemeinsam von Österreich und der Schweiz ausgetragen wurde.



Hier blieb der Fußball-Event-Effekt völlig aus: Während der EURO 2008 wurden bei uns lediglich um ein Prozent mehr Einbruchsschäden verzeichnet. Diesen Wert erklären wir uns einerseits dadurch, dass damals viele Österreicherinnen und Österreicher in diesem Zeitraum trotz Haupturlaubszeit nicht verreist sind, andererseits haben die umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen der Exekutive ihre Wirkung gezeigt“, stellt Wendler fest. Die höheren Einbruchszahlen während der restlichen Großveranstaltungen sind trotzdem nicht ausschließlich auf die übliche Urlaubszeit zurückzuführen. Dass es einen Fußball-Event-Effekt gibt, beweist die Tatsache, dass dasselbe Einbruchs-Plus während einer EM oder WM verzeichnet wird, wenn man die Werte mit jenen aus den Jahren ohne Großveranstaltung vergleicht – und den Sommer als Haupturlaubszeit gibt es bekanntlich jedes Jahr.

Angemessene Achtsamkeit: ja – übertriebene Panik: nein

Diese Zahlen raten zu erhöhter Vorsicht während der bevorstehenden Fußball-WM, die vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland stattfindet, doch es gibt auch eine gute Nachricht: Laut Kriminalitätsstatistik des Bundesministeriums für Inneres geht die Zahl der Einbrüche seit 2014 stetig zurück!

Die wichtigsten Sicherheits-Tipps für die WM:

Versperren Sie Ihre Eingangstüre – Achtung: Die Tür ins Schloss fallen lassen reicht nicht! Verriegeln Sie alle Fenster und Türen, die nach außen führen. Lassen Sie keine Einstiegshilfen (Leitern, Werkzeuge, Kisten, etc.) sichtbar vor dem Haus oder der Wohnung liegen.

Weitere Tipps und umfangreiche Checklisten stellt die Wiener Städtische via kostenloser Service-App zur Verfügung. Sollte der Ernstfall dennoch eintreten, kann der Schaden unter anderem ebendort schnell und unkompliziert gemeldet werden.

Die Presseaussendung finden Sie auch unter wienerstaedtische.at

Rückfragen & Kontakt:

WIENER STÄDTISCHE Versicherung

Unternehmenskommunikation

Schottenring 30, 1010 Wien



Christian Kreuzer – Leitung

Tel.: +43 (0)50 350-21336

E-Mail: c.kreuzer @ wienerstaedtische.at



Natascha A. Smole

Tel.: +43 (0)50 350-20096

E-Mail: n.smole @ wienerstaedtische.at