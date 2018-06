Niederösterreich sucht Seniorensportlerin und Seniorensportler des Jahres 2018

LR Teschl-Hofmeister: Sportliche Vorbilder der älteren Generation

St. Pölten (OTS/NLK) - Um Seniorinnen und Senioren aus Niederösterreich, die außergewöhnliche sportliche Leistungen erbringen, vor den Vorhang zu bitten, wird heuer unter dem Ehrenschutz von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister der Wettbewerb „Seniorensport – Master of the Year“ bereits zum dritten Mal gestartet. In Kooperation mit NÖs Senioren, dem Pensionistenverband NÖ und dem Referat Generationen des Landes Niederösterreich sollen der Seniorensport in der Öffentlichkeit aufgewertet und sportliche Vorbilder aus der älteren Generation geehrt werden.

„Mit der Auszeichnung der Seniorensportlerin und des Seniorensportlers des Jahres 2018 zum „Seniorensport – Master of the Year“ möchten wir Seniorensportlerinnen und –sportler vor den Vorhang bitten, einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen und sie auszeichnen. Ich rufe daher alle aktiven und sportbegeisterten älteren Personen auf, sich bis 31. Oktober 2018 zu bewerben und somit Vorbilder für zahlreiche andere zu sein“, so die Landesrätin.

Bewegung und Sport steigern unsere Lebensqualität. Besonders im Alter zeigt sich rasch, wie wichtig diese Aktivitäten zur Erhaltung der körperlichen und geistigen Vitalität sind. Sich zu motivieren, ist manchmal eine Herausforderung. Vorbilder helfen dabei und zeigen, dass auch noch im fortgeschritten Lebensalter außerordentliche Erfolge im Sport erreicht werden können und Bewegung fit und gesund bis ins hohe Alter hält. Gute Beispiele dafür gibt es viele, sei es im Hobbybereich oder im Wettbewerb- und Meisterschaftsbereich.

Teilnahmeberechtigt sind alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ab 55 Jahren, die außergewöhnliche sportliche Leistungen erbracht haben, entweder durch eine Top-Platzierung bei einer nationalen oder internationalen Meisterschaft oder durch eine bemerkenswerte sportliche Leistung im Hobbybereich. Die Ausschreibung und das Bewerbungsformular finden Sie auf der Website „Mittendrin im Leben“ unter www.mittendrin-im-leben.at.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Anita Elsler, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse