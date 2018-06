Gelegenheitsverkehrsgesetz: Reformvorschläge liegen auf dem Tisch

SWV-Keskin: Nur ein Einheitsgewerbe schafft Chancengleichheit für Unternehmen

Wien (OTS/SWV Wien) - "Die Reformvorschläge für das Gelegenheitsverkehrsgesetz liegen auf dem Tisch", sagt Gökhan Keskin, Taxiobmann in der Wirtschaftskammer Wien und Vorsitzender der Fachvereinigung Taxi und Mietwagen im SWV Wien. Keskin begrüßt die Ankündigung des Verkehrsministers Norbert Hofer, macht zugleich aber darauf aufmerksam, dass die Interessenvertretung bereits Reformvorschläge ausgearbeitet hat.



"Wir sind jederzeit gesprächsbereit. Für uns steht aber fest, dass nur ein Einheitsgewerbe die gefährliche Entwicklung in der Branche stoppen kann", betont Keskin, der die Forderungen der Taxidemonstrantinnen und -demonstranten unterstützt.



Derzeit unterscheidet das Gelegenheitsverkehrsgesetz in ein Taxigewerbe und in ein Mietwagengewerbe. "Mietwagenunternehmen wie Uber halten sich aber nicht ans Gesetz und handeln wie Taxiunternehmen. Die wettbewerbsverzerrenden Praktiken haben zu einer Lohn-Preis-Spirale geführt, die jetzt die Existenz vieler Unternehmen bedroht. Nur ein Einheitsgewerbe kann Chancengleichheit für alle Unternehmen schaffen", erklärt der Taxiobmann.



Mit einem Einheitsgewerbe würden für alle Unternehmen dieselben Rechte und Pflichten gelten. Apps wie Uber wären weiterhin möglich, könnten aber keine Gesetze mehr umgehen und müssten sich an Tarifregelungen halten. "Verkehrsminister Norbert Hofer muss unsere Reformvorschläge aufgreifen und umsetzen, sonst wird es in Wien noch öfter Taxidemonstrationen geben", fordert Taxiobmann Keskin abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Wien

Tel: 01 525 45-0

www.swv.org

https://www.facebook.com/swvwien