Mariazellerbahn: Ötscherbär unterwegs als Musikantenexpress

LR Schleritzko: Besonderer Themenzug für unsere Fahrgäste anlässlich des Schmalspurfestivals am 16. und 17. Juni

St. Pölten (OTS/NLK) - Am kommenden Samstag, 16. Juni, erwartet die Fahrgäste im Nostalgiezug Ötscherbär der Mariazellerbahn ein musikalisches Event. Ab St. Pölten ist die Kirchberger Tanzlmusi aus dem Pielachtal im Zug unterwegs und gibt ihre Musikstücke zum Besten. „Anlässlich des Schmalspurfestivals am 16. und 17. Juni haben wir uns diesen besonderen Themenzug für unsere Fahrgäste überlegt. Der Nostalgiezug Ötscherbär mit der geschichtsträchtigen Elektrolokomotive der Baureihe E passt dabei hervorragend in das Programm des Festivals“, erklärt der für den öffentlichen Verkehr zuständige Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko.

Bereits beim Einsteigen am Bahnsteig in St. Pölten werden die Fahrgäste musikalisch empfangen. Im Zug spielen die Musikanten dann in jedem Waggon auf. „An diesem Tag hält der Ötscherbär zusätzlich an allen fünf Stationen des Schmalspurfestivals, um den Gästen das Pendeln zwischen den Feststandorten zu ermöglichen. In Laubenbachmühle steigen die Musikanten aus und sorgen bei der Eröffnung des Festivals um 10.30 Uhr für Stimmung“, informiert NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl. Mit dem Kombiticket „Schmalspurfestival“ erhalten die Fahrgäste die Fahrt in Himmelstreppe und Ötscherbär am gewählten Tag inklusive aller Eintritte und Führungen bei den fünf Feststandorten.

Der Musikantenexpress ist die erste Themenfahrt im Nostalgiezug Ötscherbär im Jahr 2018. Es folgen ein Familientag im Ötscherbär am 8. September, das Oktoberfest im Speisewagen am 14. Oktober sowie der Nikolaus und Krampuszug am 1. Dezember. Der Ötscherbär verkehrt noch bis 29. September jeweils an Samstagen sowie am 1. Dezember.

