VieVinum 2018 – Noch zwei Tage pulsierender Wein-Hotspot

Noch bis Montag, 11.6. findet in der Wiener Hofburg die große Leistungsschau der Österreichischen Winzer statt

Wien (OTS) - Zu seinem 20-jährigen Jubiläum zeigt sich Österreichs internationales Weinfestival animierender und vielschichtiger denn je. Noch bis kommenden Montag, 18 Uhr haben Weinliebhaber die Gelegenheit, in der Wiener Hofburg die besten Weine aus Österreich und der ganzen Welt zu verkosten.

Bereits am ersten VieVinum-Tag freuten sich die rund 550 Aussteller über weinenthusiastische Besucher aus rund 50 Nationen. Als Highlight beehrte der berühmte britische Weinautor Hugh Johnson das Weinfestival und lobte in seiner Ansprache sowohl die Weine als auch die Gastfreundschaft der heimischen Winzer. Besonders interessiert zeigte er sich etwa an den Weinen der jungen österreichischen Winzergeneration. Bereits im Vorfeld besuchte Hugh Johnson Weingüter in Niederösterreich, dem Burgenland und Wien.

Ebenfalls im Mittelpunkt steht dieses Jahr die Schweiz als Gastland der VieVinum, deren Winzer das Publikum mit edlen autochthonen Rebsorten wie Petit Arvine, Bondola und Completer begeistern. Internationalität finden Weinliebhaber zudem in der Wein & Co-Lounge und in der Falstaff-Lounge, dazu zeigt der VDP als Gastland von 2016 erneut Flagge, ebenso bietet die dynamische Gruppe namens New Europe die Gelegenheit, erstklassige Weine aus dem südosteuropäischen Raum kennenzulernen. Für weitere Vielfalt sorgen Weinspezialitäten aus Argentinien, Griechenland, Italien, dem Libanon, Slowenien und Ungarn.

Für das leibliche Wohl von Ausstellern und Besuchern stehen Foodtrucks vor der Wiener Hofburg bereit, deren vielfältiges kulinarisches Angebot von typisch wienerischem „Streetfood“ bis zu feinen, international inspirierten Häppchen reicht.

Wer für Sonntag & Montag noch keine Karte hat, kann diese an der Tageskassa erwerben. Geöffnet ist die VieVinum von 13 bis 18 Uhr, für Fachbesucher von 09 bis 18 Uhr. www.vievinum.at

