4. LEBENS.MEDizinische Kongress - Frau & Krebs

Im Lebens.Med Zentrum Bad Erlach, dem onkologischen Rehabilitationszentrum im südlichen Niederösterreich, trafen sich Mediziner und Pflegepersonen zum Wissensaustausch.

Bad Erlach (OTS) - Wie relevant das Thema „Frau & Krebs. Die Tumorerkrankungen der Frau im onkologischen Gesamtkonzept“ ist, zeigte sich beim zweitägigen 4. LEBENS.MEDizinischen Kongress im Lebens.Med Zentrum Bad Erlach. Bis auf den letzten Platz war an beiden Tagen der Vortragssaal gefüllt und die Teilnehmer vom vielfältigen Programm durchgehend begeistert: „Der LEBENS.MEDizinische Kongress ist für uns eine wichtige Fortbildungsveranstaltung geworden, auf die wir nicht mehr verzichten möchten.“

Am Donnerstag richteten sich die Vorträge an Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, am Tag darauf wurde ein DFP-approbiertes Programm für Ärzte geboten. Den Einstieg an beiden Tagen machte der Ärztliche Leiter der Onkologischen Rehabilitation im Lebens.Med Zentrum Bad Erlach, Prim. Univ.-Prof. Dr. Alexander Gaiger. Er sprach über die Rolle und den aktuellen Stellenwert der Onkologischen Rehabilitation: „Es handelt sich um ein hochwirksames Verfahren, durch das Folgen der Erkrankung und ihrer Behandlung deutlich verbessert werden können. Neue Studien weisen darüber hinaus darauf hin, dass es bei einigen Erkrankungen, wie Brust- oder Darmkrebs, auch einen Anti-Tumoreffekt gibt.“ Er thematisierte aber auch die Herausforderungen in der Gesprächsführung mit den Patienten und deren Angehörigen und gab den Zuhörern viele Lösungsansätze mit auf den Weg.

Ein besonderer Höhepunkt war der Talk zum Thema „Leben mit metastasiertem Brustkrebs“. Unter der Moderation von Pflegedienstleiter des Lebens.Med Zentrums Bad Erlach Jürgen Friedl, MSc waren alle Anwesenden eingeladen, Fragen an die Krebspatientin, Bloggerin/Autorin Mag. Claudia Altmann-Pospischek zu richten. Dabei schilderte sie sehr persönlich und eindrucksvoll: „Der Krebs ist mein Beifahrer, aber ich lasse mir von ihm nicht ins Steuer greifen.“ Zudem unterstrich sie die Bedeutung der Onkologischen Rehabilitation: „Ich wünsche mir, dass jeder nach der Haupttherapie von dieser Möglichkeit erfährt und diese auch nutzen kann.“

Die Veranstalter des 4. LEBENS.MEDizinischen Kongresses Prim. Univ.-Prof. Dr. Alexander Gaiger und DGKP Jürgen Friedl, MSc zeigten sich beeindruckt von dem großen Interesse und den regen Austausch an den beiden Tagen: „Wir freuen uns, dass wir hier im Lebens.Med Zentrum Bad Erlach diese interessante Fortbildungsveranstaltung etablieren konnten und diese auch den entsprechenden Anklang findet. Uns ist es gelungen, dass das Lebens.Med Zentrum Bad Erlach als Gesundheitszentrum, das Onkologische Rehabilitation nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen anbietet, aber auch als Ort für Wissensaustausch und Vernetzung wahrgenommen wird.“

Rückfragen & Kontakt:

Daniela Reisner

+43(0)2627/81300-616

daniela.reisner @ lebensmed-baderlach.at