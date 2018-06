Wien-Favoriten: Verdacht auf Mord und anschließenden Selbstmordversuch

Wien (OTS) - In den Abendstunden des 08. Juni 2018 verständigte der Leiter einer Senioren-Betreuungseinrichtung die Polizei, weil ein 82-Jähriger die Betreuerin nicht in die Wohnung gelassen hatte. Bei der Nachschau fanden die Beamten die Leiche einer 69-jährigen Frau auf. Der 82-Jährige wurde bewusstlos vorgefunden, erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Bislang ist bekannt, dass die 69-Jährige keines natürlichen Todes und vermutlich aufgrund einer Medikamentenvergiftung verstorben ist. Die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt laufen.

