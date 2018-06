Kern/Lercher/Brunner gratulieren Gerstorfer zur Wiederwahl

Oberösterreichische Landesparteivorsitzende mit 89,68% wiedergewählt – SPÖ-OÖ bleibt weiterhin soziale Alternative zu schwarz-blauer Kürzungskoalition

Wien (OTS) - SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner gratulieren Birgit Gerstorfer zur Wiederwahl als Landesparteivorsitzende der SPÖ Oberösterreich. „Das gute Wahlergebnis von 89,68% beweist, dass Birgit Gerstorfer in den vergangenen zwei Jahren sowohl als SPÖ-Landesparteivorsitzende, als auch als Soziallandesrätin hervorragende Arbeit geleistet hat. Herzliche Gratulation und eine weiterhin so erfolgreiche neue Funktionsperiode“, so Kern, Lercher und Brunner unisono gegenüber dem SPÖ-Pressedienst am Samstag. ****

„Die SPÖ Oberösterreich mit Birgit Gerstorfer an der Spitze ist die richtige soziale Alternative zur schwarz-blauen Koalition im Bundesland, die nichts als kürzen kennt“, sagt SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern. „Mit Birgit Gerstorfer gibt es weiterhin sozialdemokratischen Gegenwind zu den unsozialen Einschnitten von ÖVP und FPÖ“, betont auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher. „Wie bereits in den letzten zwei Jahren wird Birgit Gerstorfer auch in Zukunft ein starkes weibliches Gegengewicht zu Schwarz-Blau sein“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner. (Schluss) mr/ph

