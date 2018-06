Wien-Döbling: Zielfahnder nehmen gesuchten Betrüger fest

Wien (OTS) - Am 08. Juni 2018 um 06:25 Uhr konnten Zielfahnder des Landeskriminalamts Wien nach umfangreichen Erhebungen einen 37-jährigen Tatverdächtigen an seiner derzeitigen Wohnadresse in der Hofzeile festnehmen. Der Tatverdächtige war wegen dreifachen schweren Betrugs in Eichstätt (Deutschland) mittels europäischen Haftbefehls gesucht worden. Der Mann befindet sich derzeit in Wien in Haft und soll demnächst nach Deutschland ausgeliefert werden.

