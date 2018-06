Wien-Mariahilf bzw. Wieden: Tatverdächtiger nach zwei Autoeinbrüchen festgenommen

Wien (OTS) - Am 08. Juni 2018 wurden mehrere Funkwägen des Stadtpolizeikommandos Margareten in die Schikanedergasse gerufen, weil dort ein Zeuge einen Autoeinbrecher verfolgte, der offenbar zuvor die Scheibe eines Autos eingeschlagen hatte. Der Tatverdächtige (35) konnte schließlich angehalten und bei ihm diverse Gegenstände vorgefunden werden, die auf vorherige Diebstähle hindeuteten (Geldbörsen mit rund 500 Euro Bargeld, Kreditkarten, diverse Kundenkarten, Schlüssel, Einzahlungsbelege einer Bank, etc.). Während der Sachverhaltsklärung wurden die Polizisten von ihrer Dienststelle verständigt, dass soeben ein weiteres Opfer bezüglich eines Autoeinbruchs in der Polizeiinspektion Anzeige erstattete. Weil der 35-Jährige Gegenstände aus diesem Pkw bei sich hatte, konnte er auch in diesem Fall der Täterschaft beschuldigt werden. Der unter anderem wegen Autoeinbruchs amtsbekannte Tatverdächtige wurde festgenommen und von der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft in Aussicht gestellt. Außerdem besteht gegen ihn eine fremdenrechtliche Festnahmeanordnung zur Außerlandesbringung.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at