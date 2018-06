Johanna Mikl-Leitner zum Ableben von Sissy Mayerhoffer

St. Pölten (OTS/NÖI) - „Mit Sissy Mayerhoffer verliert das Land eine Persönlichkeit, die durch ihre Arbeit und ihr Wirken maßgeblich dazu beigetragen hat, dass unzähligen Menschen in Notsituationen rasch Hilfe zuteilwurde. Ihr Engagement, ihr Einfühlungsvermögen und ihr humanitärer Einsatz werden uns immer in Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind dieser schweren Zeit bei ihrer Familie und allen, die ihr nahestanden", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Ableben von Sissy Mayerhoffer

