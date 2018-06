Sissy Mayerhoffer setzte sich für Menschen in Not ein

Schnabl: Dank ihres Engagements konnten viele internationale und nationale Projekte umgesetzt werden. Sissy Mayerhoffer wird uns fehlen.

Wien (OTS) - „Mit Sissy Mayerhoffer verlieren wir eine Mitstreiterin für eine bessere und gerechtere Welt. Ihr Einsatz war vorbildlich. Sie wird uns fehlen“, hält Franz Schnabl, Präsident des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, fest.

Sissy Mayerhoffer hat neue Initiativen ins Leben gerufen, aber auch langjährige Projekte weiterentwickelt. Als Leiterin des ORF-Humanitarian Broadcasting war sie gerade für NGOs die Ansprechpartnerin, wenn es um benachteiligte Menschen ging. „Gemeinsam konnten wir viele Hilfsaktionen realisieren. Ihr ist es auch gelungen, Menschen in Österreich für das Leid in dieser Welt zu sensibilisieren und erfolgreiche Spendenaktionen ins Leben zu rufen. Eine große Dame ist von uns gegangen“, so Franz Schnabl.



