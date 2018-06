Fundraising Verband Austria - Bestürzung über das Ableben von Sissy Maierhoffer

Wien (OTS) - Mit dem überraschenden Ableben von Sissy Maierhoffer verliert der österreichische gemeinnützige Sektor eine bedeutende Fürsprecherin. Als Leiterin der humanitären Aufgaben des ORF, vor allem der Aktionen „Licht ins Dunkel“ und „Nachbar in Not“, war sie mit großem Einsatz da, wenn es darum ging Not zu lindern und Unterstützung für zahllose gemeinnütziger Projekte zu generieren. Der Fundraising Verband Austria, Dachverband der Spendenorganisationen, bedankt sich bei einer großen Förderin des Spendenwesens in Österreich und für die langjährige gute Zusammenarbeit. Der wunderbare Fußabdruck, den sie in einer Landschaft der Menschlichkeit hinterlassen hat, und ihr unermüdlicher Einsatz werden uns in Erinnerung bleiben.

