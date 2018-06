„IM ZENTRUM“ zu „Europa – ,Made in Austria‘: Ein Vorsitz, viele Sorgen – Wo bleiben die Visionen?“

Am 10. Juni um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In drei Wochen übernimmt Österreich den Ratsvorsitz in der Europäischen Union (Infos zum Auftakt des ORF-Programmschwerpunkts u. a. mit dem „Großen Europa-Report“ auf presse.ORF.at). Die Bundesregierung hat die sechsmonatige Vorsitzführung unter das Motto „Ein Europa, das schützt“ gestellt. Was kann Österreich, quasi im Chefsessel Europas, überhaupt bewirken? Woher kommt die Skepsis vieler Bürger/innen gegenüber der EU? Wie kann Europa den großen aktuellen Herausforderungen wie Migration, Grenzschutz und Folgen des Brexit wirksam begegnen? Wohin steuert Europa insgesamt? Soll die Integration vertieft werden oder sollen die einzelnen Mitgliedsstaaten mehr Gewicht bekommen? Und wo steht Österreich in dieser Grundsatzfrage der Union? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 10. Juni 2018, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Gernot Blümel

Bundesminister für EU, Kunst, Kultur und Medien, ÖVP

Jean Asselborn

Außenminister Luxemburg

Johannes Hahn

EU-Kommissar für Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen

Zoltán Balog

ehem. ungarischer Sozialminister, Regierungspartei FIDESZ Beauftragter des ungarischen Ministerpräsidenten für Roma-Angelegenheiten

Ulrike Guérot

Politikwissenschafterin, Donau-Universität Krems

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at