„Pressestunde“ mit Mag. Bruno Rossmann, Klubobmann Liste Pilz

Am 10. Juni um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Pilz kehrt zurück ins Parlament. Nach wochenlangen, zum Teil öffentlich ausgetragenen Streitereien und Zerwürfnissen um Geld und Posten ist der Weg des Listengründers in den Nationalrat frei. Der Mandatsverzicht der Frauenrechtsaktivistin Maria Stern machte es möglich. Sie wird dafür Parteichefin und in dieser Funktion Peter Pilz in einigen Monaten ablösen. Ist das personelle Chaos nun endgültig vorbei? Wie will Bruno Rossmann als Klubobmann der Liste Pilz die Gräben in Partei und Klub überwinden, um wieder mit inhaltlicher Arbeit auf sich aufmerksam zu machen? Welche Rolle wird die Partei in der parlamentarischen Arbeit einnehmen, vor allem bei den Untersuchungsausschüssen zu Eurofightern und BVT? Und wie positioniert sich die kleinste Parlamentspartei gegenüber den Vorhaben der Bundesregierung? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 10. Juni 2018, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Andreas Koller

„Salzburger Nachrichten“

und

Ulla Kramar-Schmid

ORF

